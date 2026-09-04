Özel halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
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SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Küçücek-Akyazı yolunda meydana geldi. Küçücek-Adapazarı seferini yapan 54 J 2061 plakalı özel halk otobüsü ile 07 CFP 703 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ardından ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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