Özel Muamele İddiaları Reddi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özel Muamele İddiaları Reddi

21.04.2026 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy Başsavcılığı, sanığın sigara içmesine izin verildiği iddialarını yalanladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davada bir sanığın hakim-savcı koridorunda bekletilip sigara içmesine izin verildiği ve kendisine özel muamele yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bir kısım haber sitesiyle sosyal medya hesaplarında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde bulunan duruşma salonunda devam eden yargılaması sırasında, dosyanın sanıklarından A.İ.A'nın, "hakim-Cumhuriyet savcısı koridorunda bekletilip, sigara içmesine müsaade edilerek, kendisine özel muamele yapıldığı" yönünde haber ve paylaşımlar yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Belirtilen yargılamanın daha önceki duruşmalarında, dosyanın diğer sanıkları ve sanık yakınları ile sanık A.İ.A'nın olumsuz etkileşim içerisinde bulunduğu tespit edildiğinden, A.İ.A'nın duruşma aralarında salon merdiven boşluğunda bekletilmesine karar verilmiştir. Bu alan hakim-Cumhuriyet savcısına tahsisli özel bir bölge olmadığı gibi kapalı alanda sigara içilmesine de müsaade edilmemektedir. Yapılan haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel Muamele İddiaları Reddi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 10:28:19. #7.12#
SON DAKİKA: Özel Muamele İddiaları Reddi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.