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Özel öğrencilerin ilk karne heyecanı - Son Dakika
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Özel öğrencilerin ilk karne heyecanı

Bingöl Özel Eğitim Uygulama Okulunda birinci kademedeki 6 özel öğrenci, aileleriyle birlikte ilk defa karne heyecanı yaşadı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar, bugün itibariyle karnelerini alarak iki haftalık ara tatile girdi. Bingöl'de de İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Özel Eğitim Uygulama Okulunda birinci, ikinci, üçüncü kademe engelli öğrenciler, sabah aileleriyle birlikte okullara gelerek karnelerini aldı. Özel Eğitim Uygulama Okulunda birinci kademe birinci sınıfta eğitim alan 6 özel öğrenci, anne ve babalarıyla birlikte sınıf öğretmenleri ve okul müdüründen ilk karnelerini aldı. İlk defa karne heyecanı yaşayan özel çocuklar, hem aileleriyle hem de öğretmenleriyle hatıra fotoğrafı çekti. Birinci kademe öğrencilerinin ilk defa karne heyecanı yaşadığını belirten Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Mehmet Tokuş, çocukların ilk dönemde sosyalleştiğini söyledi. Tokuş, 'Birinci kademe öğrencilerimiz ilk defa karne aldı, dağıtımını gerçekleştirdik. Çocuklarımızın yüzündeki o gülümsemeyi görünce, sosyalleştiklerini görünce mutlu oluyoruz. O heyecanı onlarla birlikte, öğretmenlerimiz ve ailelerimizle birlikte yaşadık. Çok güzeldi çocuklarımız için. Okul, öğrenci davranışlarının değiştiği mekan diye tabir edilir. Biz de çocuklarımıza burada davranış değişikliklerini kazandırdığımızda mutlu oluyoruz. Bu çocuklarımız ilk defa okula gelmişlerdi, bu anlamda bizim için önemli. Sene başında başladığımız nokta ile şimdiki noktada ciddi bir gelişim var. Velilerimizden de isteğimiz, çocuklarımıza ara tatil sürecinde de öğretmenlerimizin verdiği yönergelere uygun olarak hareket etmeleri' dedi. Oğlu Muhammed Tahir ile birlikte okula gelen ve ilk karnelerini alan Baba Yunus Kaval, 'Çok memnunuz bu okulumuzdan. Allah hocamızdan razı olsun. Bu tür faaliyetler çocuklar için önemli. Muhammed Tahir inşallah daha da ileriye gidecek. Muhammed Tahir için bugün önemli ve anlamlı bir gün, mutluyuz' diye konuştu.

Özel öğrencilerin ilk karne heyecanı
19.01.2024 - 22:57,  Güncelleme: 23:24
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Özel öğrencilerin ilk karne heyecanı

BİNGÖL - Bingöl Özel Eğitim Uygulama Okulunda birinci kademedeki 6 özel öğrenci, aileleriyle birlikte ilk defa karne heyecanı yaşadı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar, bugün itibariyle karnelerini alarak iki haftalık ara tatile girdi. Bingöl'de de İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Özel Eğitim Uygulama Okulunda birinci, ikinci, üçüncü kademe engelli öğrenciler, sabah aileleriyle birlikte okullara gelerek karnelerini aldı. Özel Eğitim Uygulama Okulunda birinci kademe birinci sınıfta eğitim alan 6 özel öğrenci, anne ve babalarıyla birlikte sınıf öğretmenleri ve okul müdüründen ilk karnelerini aldı. İlk defa karne heyecanı yaşayan özel çocuklar, hem aileleriyle hem de öğretmenleriyle hatıra fotoğrafı çekti.

Birinci kademe öğrencilerinin ilk defa karne heyecanı yaşadığını belirten Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Mehmet Tokuş, çocukların ilk dönemde sosyalleştiğini söyledi. Tokuş, "Birinci kademe öğrencilerimiz ilk defa karne aldı, dağıtımını gerçekleştirdik. Çocuklarımızın yüzündeki o gülümsemeyi görünce, sosyalleştiklerini görünce mutlu oluyoruz. O heyecanı onlarla birlikte, öğretmenlerimiz ve ailelerimizle birlikte yaşadık. Çok güzeldi çocuklarımız için. Okul, öğrenci davranışlarının değiştiği mekan diye tabir edilir. Biz de çocuklarımıza burada davranış değişikliklerini kazandırdığımızda mutlu oluyoruz. Bu çocuklarımız ilk defa okula gelmişlerdi, bu anlamda bizim için önemli. Sene başında başladığımız nokta ile şimdiki noktada ciddi bir gelişim var. Velilerimizden de isteğimiz, çocuklarımıza ara tatil sürecinde de öğretmenlerimizin verdiği yönergelere uygun olarak hareket etmeleri" dedi.

Oğlu Muhammed Tahir ile birlikte okula gelen ve ilk karnelerini alan Baba Yunus Kaval, "Çok memnunuz bu okulumuzdan. Allah hocamızdan razı olsun. Bu tür faaliyetler çocuklar için önemli. Muhammed Tahir inşallah daha da ileriye gidecek. Muhammed Tahir için bugün önemli ve anlamlı bir gün, mutluyuz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Bingöl, Baba, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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