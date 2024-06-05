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Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) tarafından düzenlenen Özel Olimpiyatlar Ege Bölgesi Oyunları, Bayındır'da gerçekleştirildi.

Bozdağ Spor Tesislerinde düzenlenen oyunlara, çeşitli kentlerden yaklaşık 200 sporcu katıldı.

Programda ilk olarak Bayındır İlçe Kaymakamı Emin Kaymak, İlçe Emniyet Müdürü Levent Akkaya, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Eşmeli ve sporcuların katılımıyla kortej düzenlendi. Daha sonra Bayındır Hükümet Binası önünde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Bayındır Kaymakamı Emin Kaymak, böylesi bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, sporculara başarılar diledi.

TÖSSED Ülke Direktörü Murat Mazhar Ağca ise zihinsel engelli bireyleri spor yoluyla topluma kazandırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Oyunlara 6 ilden yaklaşık 200 sporcunun katıldığını aktaran Ağca, "Birçok branşta etkinliklerimiz var. Futbol oynuyoruz, atletizm yapıyoruz...Hem spor yapıyorlar, hemde hoşça vakit geçiriyorlar ve sosyalleşiyorlar." diye konuştu.

Etkinlikler sonrası dereceye giren sporculara madalya ve kupaları törenle takdim edildi.