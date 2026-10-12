Özer, 1 milyar liralık projede Ünye-Akkuş-Niksar Yolu'nun aralık sonunda açılacağını dedi - Son Dakika
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Özer, 1 milyar liralık projede Ünye-Akkuş-Niksar Yolu'nun aralık sonunda açılacağını dedi

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Özer, 1 milyar liralık projede Ünye-Akkuş-Niksar Yolu\'nun aralık sonunda açılacağını dedi
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AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, heyelan nedeniyle kullanılamaz hale gelen Ünye-Akkuş-Niksar Yolu'nun 1 milyar liralık yatırımla aralık ayı sonunda ulaşıma açılacağını belirtti. Özer, projenin bölge ulaşımı için tarihi adım olacağını vurguladı.

AK Parti Ordu Milletvekili Prof. Dr. Mahmut Özer, 1 milyar liralık yatırımla rehabilitasyonu sürdürülen Ünye-Akkuş-Niksar Yolu'nun aralık ayı sonunda tamamlanarak ulaşıma açılacağını belirtti.

Özer, heyelan nedeniyle kullanılamaz hale gelen Ünye-Akkuş-Niksar Yolu'ndaki şantiye alanında inceleme yaptı.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti Bölge Koordinatörü Selman Altaş ve AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hasan Fahri Alparslan'ın da katıldığı ziyarette Özer, altyapı, zemin güçlendirme ve tahkimat çalışmaları hakkında yetkililer ile yüklenici firma temsilcilerinden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özer, şubat ayında meydana gelen heyelanın bölgede ciddi bir deformasyona yol açtığını hatırlattı.

Projenin büyüklüğüne ve yürütülen teknik süreçlere dikkati çeken Özer, şunları kaydetti:

"Hızlı şekilde zemin etütlerinin yapılması, projenin hazırlanması ve yolun yeniden vatandaşlarımızın hizmetine sunulması konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız azami derecede özen gösterdi. Biraz önce müteahhit firmamızla da görüşme yaptık. İnşallah aralık ayı sonu itibarıyla bu yolu yeniden vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Yaklaşık 1 milyar lira maliyetli bir proje."

Yolun yeniden ulaşıma açılmasıyla bölge ulaşımı açısından tarihi bir adım atılacağını vurgulayan Özer, "Bu yolun yeniden hizmete alınması için böylesine büyük bir yatırım yapılmış olması önemli. Ordu'muz açısından 2026 yılı, Karayolları Genel Müdürlüğünün gerçekten çok önemli yatırımlar gerçekleştirdiği bir yıl oldu. İnşallah 2027 yılında da bu yatırımları hızlı bir şekilde devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Özer, daha sonra yapımı devam eden Ünye Bayramca Tepesi Millet Bahçesi, Kefelihan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi, Ünye Kültür Merkezi ile Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar ve Ünye Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Uslu'ya ziyarette bulundu.

Kaynak: AA
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