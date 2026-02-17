Özgür Çelik: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Partisinin Yöneticileri ve Üyeleriyiz. Hiçbir Zorluk Karşısında Asla Boyun Eğmeyeceğiz - Son Dakika
Özgür Çelik: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Partisinin Yöneticileri ve Üyeleriyiz. Hiçbir Zorluk Karşısında Asla Boyun Eğmeyeceğiz

17.02.2026 01:35  Güncelleme: 10:08
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Gerçekleri Bilmeye Hakkınız Var" başlıklı etkinlikte yaptığı açıklamada, ”Bu parti, 103 yıl boyunca tüm zorluklar karşısında, her seferinde bir anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğmayı başarmış. Unutulmamalıdır ki biz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisinin yöneticileri ve üyeleriyiz. Hiçbir zorluk karşısında asla boyun eğmeyeceğiz. Zalimin zulmü ne kadar artmışsa, gideceği gün o kadar yaklaşmıştır. Biz bu karanlığı yenmek için yemin etmiş insanlarız. Bu karanlığı bu topraklardan silip atacağız” ifadesini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Sarıyer İlçe Başkanlığı Hukuk Komisyonu tarafından düzenlenen "Gerçekleri Bilmeye Hakkınız Var" başlıklı toplantıya katıldı. Özgür Çelik, toplantıda yaptığı konuşmada İstanbul'daki köprülerin satışını engellemek için Ortaköy'den Arnavutköy'e kadar bir yürüyüş düzenleyeceklerini belirtti. Çelik, konuşmasında şunları kaydetti:

"Köprülerin satış planı ile ilgili Ortaköy'de bir buluşma gerçekleştireceğiz"

"Gün içerisinde bizim çeşitli toplantılarımız var. Saat 17.00'de İstanbul'u çok ilgilendiren köprülerin satış planı ile ilgili Ortaköy'de bir buluşma gerçekleştireceğiz. Bir valilik yasak kararı var. Daha önce TRT'de de uygulamışlardı. Galata Köprüsü'nde yaptığımız Filistin eyleminde de yasaklama getirmişlerdi. Ama o yasaklama kararına rağmen biz yarın saat 17.00'de Ortaköy'de olacağız. Oradan Beşiktaş Arnavutköy'e yürüyeceğiz. Tabii ki birtakım engellemelerle karşı karşıya kalacağız. Ancak o köprülerin satışını engellemek için kararlı bir biçimde "Israrla mücadelemizi sürdüreceğiz. 1,5 yıldır büyük bir mücadele veriyoruz" dedim. Ben bunun için öncelikle Sarıyer İlçe Başkanımız Mehmet Kubat'a yürekten teşekkür ederim."

"Toplumun bütünü aslında bir baskı altında. Toplumsal muhalefet korkutulmaya, sindirilmeye çalışılıyor"

İstanbul'un 39 ilçesindeki bütün etkinliklere güçlü bir katılım sağlıyor Sarıyer örgütümüz. Toplumun bütünü aslında bir baskı altında. Toplumsal muhalefet korkutulmaya, sindirilmeye çalışılıyor ve gözdağı veriliyor. Partinin kurumsal kimliği de bir saldırı altında. Buradaki birçok seçilmiş arkadaşımız hakkında fezlekeler, davalar ve çok çeşitli soruşturmalar var. En büyük baskı da yerel yönetimler üzerinde. İstanbul'da 12 belediyemize operasyon yapıldı. Yargı taciziyle, finansman baskısıyla, yerel yönetimler eliyle toplumla olan bağımızı kesmek için her şey yapılıyor. Ancak tüm bunlara rağmen belediyelerimiz çok üstün hizmetler gerçekleştiriyor.

Şurada bir başlık var: "İstanbul'da Gerçekleri Bilmeye Hakkınız Var." İsimli bir kampanya başlattık. Burada iki temel hedefimiz vardı. Birincisi, iddianamenin gerçeklerini Sarıyer'in ve İstanbul'un dört bir yanında topluma anlatmak. İkincisi, adalet, özgürlük ve ekmek mücadelesi birbirinden ayrılamaz. Parti programını topluma anlatmak. Bununla ilgili broşürlerimizi hazırladık. Biraz teorik bilgilerden oluşuyor. Şimdi Cumhurbaşkanlığı aday ofisimiz, daha çok halk diliyle toplumun çabuk kavrayabileceği bazı vaatleri de hazırlıyor. Yeni broşürlerimiz de gelecek. Sarıyer örgütümüz uzun süredir Sarıyer'in  dört bir yanında stand çalışmalarıyla, pazar gezileriyle sahada ve sokakta "Gerçekleri Bilmeye Hakkınız Var" çalışmasını yürütüyor.

"En büyük teşekkürü Cumhuriyet Halk Partisi'nin vefakar, cefakar örgütü hak ediyor"

En büyük teşekkürü Cumhuriyet Halk Partisi'nin vefakar, cefakar örgütü hak ediyor. Neden biliyor musunuz? Bu parti bu yıl 103 yaşında olacak. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran kadroların, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir parti: Cumhuriyet Halk Partisi. 103 yıldır türlü saldırılara maruz kalmış. Genel başkanlara suikast girişimleri düzenlenmiş.  Yeri gelmiş, parti muhalefete düştüğünde eski komutanlık yapan İsmet İnönü, kendi komutanlık yaptığı askerlerin silahının gölgesinde 2-3 saat bekletilmiş; sırf parti muhalefete düştü diye partinin mal varlıklarına el koyulmuş parti mufalefete düştüğünde . 12 Eylül darbesi gelmiş, partiyi kapatmış. Genel Başkan Bülent Ecevit cezaevine gönderilmiş. Yeri gelmiş, partinin 15,5 milyon oyla belirlenmiş Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 25 milyon imzayla desteklenmiş; Cumhurbaşkanı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu Silivri zindanına gönderilmiş. Yeri gelmiş, partinin il binası beş bin polisle basılmış; kadınlar yerlerde sürüklenmiş, gençlere jopla müdahale edilmiş, biber gazı sıkılmış, milletvekillerine ve insanlara, cam ve çerçeve zarar verilmiş.

"Bu parti, 103 yıl boyunca tüm zorluklar karşısında, bir anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğmayı başarmış"

Bu parti, 103 yıl boyunca tüm zorluklar karşısında, her seferinde bir anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğmayı başarmış. Eğer bu bayrak 103 yıldır dalgalanabiliyorsa bunu önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin vefakar, cefakar örgütüne borçluyuz. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte demokratik bir Türkiye mücadelesi vermek, benim için büyük bir onur ve mutluluk. Zorluklarımız var. Az önce bir haber okuduk; bir belediye başkanımızla ilgili yine bir süreç başlatılmış. Yarın başka manzaralarla da karşılaşabiliriz. Ancak unutulmamalıdır ki biz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin yöneticileri ve üyeleriyiz. Hiçbir zorluk karşısında asla boyun eğmeyeceğiz. Zalimin zulmü ne kadar artmışsa, gideceği gün o kadar yaklaşmıştır. Biz bu karanlığı yenmek için yemin etmiş insanlarız. Bu karanlığı bu topraklardan silip atacağız. Barış, demokrasi ve refah içinde bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Mutlaka kazanacağız. "

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, Güncel, Son Dakika

