Özgür Çelik'ten Göktaş'ın Gözaltına Tepki - Son Dakika
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Özgür Çelik'ten Göktaş'ın Gözaltına Tepki

02.07.2026 20:41
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CHP'li Çelik, komedyen Göktaş'ın ters kelepçeli gözaltını kınadı, hukuksuz yöntemlere karşı çıktı.

(İSTANBUL)- CHP eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, komedyen Deniz Göktaş'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Ters kelepçeli gözaltı uygulaması ve görüntülerin küçük düşürme maksadıyla servis edilmesi kabul edilemez" dedi.

CHP eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, komedyen Deniz Göktaş'ın gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla tepki gösterdi.

Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Komedyen Deniz Göktaş'a yönelik ters kelepçeli gözaltı uygulaması ve görüntülerin küçük düşürme maksadıyla servis edilmesi kabul edilemez. Buradaki niyet ve propaganda çok bellidir. Hukuksuz yöntemlerin Türkiye'nin 'yeni normali' haline getirilmesine asla izin vermeyeceğiz."

Gazetecilerin, sanatçıların, bilim insanlarının, sendikacıların, sivil toplum örgütü temsilcilerinin, siyasetçilerin ve toplumun farklı kesimlerinden halkımızın fikir ve düşünce hürriyetini hedef almak kutuplaşma siyasetinin ana konusu oldu.

Beğenmediğiniz her fikrin, hoşlanmadığınız her esprinin ya da işinize gelmeyen her haberin karşısına devletin kamusal gücünü çıkartarak 'toplum mühendisliği' yapmaktan vazgeçilmelidir.

Türkiye'yi sosyal medya operasyonlarıyla yönetmeye çalışan bu hukuksuz bozuk düzene karşı anayasal haklarımızı sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Çelik'ten Göktaş'ın Gözaltına Tepki - Son Dakika

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