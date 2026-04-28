Özgür Özel: 1 Mayıs Gerçek Bir Bayram Olacak, Taksim Sonuna Kadar Serbest Olacak
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel: 1 Mayıs Gerçek Bir Bayram Olacak, Taksim Sonuna Kadar Serbest Olacak

28.04.2026 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında madencilerin sorunlarına, 1 Mayıs'a, ekonomiye ve Varlık Barışı'na dair önemli açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki grup toplantısında geçtiğimiz hafta Anıtkabir, 1. Meclis ve Kurtuluş Parkı'ndaki etkinliklere katıldıklarını, Doruk Madencilik işçileriyle bir araya geldiklerini, Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarıyla buluştuklarını, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i cezaevinde ziyaret ettiklerini söyledi.

Soma maden kazasının yıl dönümüne değinen Özel, son 23 yılda 116 Soma faciası kadar işçi kaybedildiğini, Doruk Madencilik işçilerinin 9 gündür Ankara'da açlık grevinde olduğunu, ücret ve tazminat haklarını talep ettiklerini belirtti. Polis ablukası ve gözaltılara tepki gösteren Özel, 'Bu madenciler ne yaptı? Suç mu işlediler?' diye sordu.

1 Mayıs'a ilişkin konuşan Özel, hükümetin 24 yılda 23 büyük grevi yasakladığını, 200 bin işçinin grev yasağı nedeniyle işten çıkarıldığını, Taksim'in 14 yıldır yasak olduğunu söyledi. '1 Mayıs gerçek bir bayram olacak ve Taksim sonuna kadar serbest olacak' dedi.

Ekonomiye değinen Özel, 2015'te asgari ücrette Avrupa'da 14 ülkeden iyi olan Türkiye'nin şimdi sondan 6'ncı sırada olduğunu, Almanya ile alım gücü farkının 12 kat olduğunu ifade etti.

'500 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında İstanbul'da çekilen kuralara ilişkin Özel, AK Parti'nin kiralık sosyal konut fikrinin CHP'nin programından alındığını, kendilerinin yüzde 25 kiralık sosyal konut hedeflediklerini söyledi.

Varlık Barışı'nı eleştiren Özel, düzenlemenin Türkiye'ye kirli para girişine neden olduğunu, uyuşturucu baronlarının bundan yararlandığını belirtti.

Özel, mücadelelerinin süreceğini, sandık için köy köy, kasaba kasaba dolaşacaklarını, 81 ilde ve 973 ilçede var olacaklarını, yolun sonunun iktidar ve selamet olduğunu söyledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel: 1 Mayıs Gerçek Bir Bayram Olacak, Taksim Sonuna Kadar Serbest Olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belçika’da ilk kez bir Türk takımı şampiyon oldu Belçika'da ilk kez bir Türk takımı şampiyon oldu
Murat Boz’dan Gülistan Doku için anlamlı ağıt: Geliri çocuklara bağışlanacak Murat Boz’dan Gülistan Doku için anlamlı ağıt: Geliri çocuklara bağışlanacak
“Avukatız” dediler, milyonları topladılar “Avukatız” dediler, milyonları topladılar
Annesinin elinden kurtulup yola fırlayan 3 yaşındaki Aybars servis aracının altında can verdi Annesinin elinden kurtulup yola fırlayan 3 yaşındaki Aybars servis aracının altında can verdi
Tüm ülkeyi karıştıran olay VAR odasına gizlice girip maçlara şaibe karıştırdı Tüm ülkeyi karıştıran olay! VAR odasına gizlice girip maçlara şaibe karıştırdı
İlk görüşme gizlice gerçekleşti Arda Güler’in yeni hocası belli oluyor İlk görüşme gizlice gerçekleşti! Arda Güler'in yeni hocası belli oluyor

18:02
Osimhen’i karakola şikayet ettiler Nedeni bomba
Osimhen'i karakola şikayet ettiler! Nedeni bomba
17:50
İçişleri’ndeki toplantının ardından Ankara’da madenciler eylemlerini sonlandırdı
İçişleri'ndeki toplantının ardından Ankara'da madenciler eylemlerini sonlandırdı
17:45
İşte Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson’un yeni adresi
İşte Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'un yeni adresi
16:55
AYM Başkanı Özkaya’dan hakim ve savcılara “kul hakkı” uyarısı
AYM Başkanı Özkaya’dan hakim ve savcılara “kul hakkı” uyarısı
16:34
Trump: İran bize “Çöküşteyiz“ dedi, Hürmüz’ü açmamızı istiyorlar
Trump: İran bize "Çöküşteyiz" dedi, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar
16:15
CHP lideri Özel’den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 18:20:24. #.0.4#
SON DAKİKA: Özgür Özel: 1 Mayıs Gerçek Bir Bayram Olacak, Taksim Sonuna Kadar Serbest Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.