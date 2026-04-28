Özgür Özel: 1 Mayıs Gerçek Bir Bayram Olacak, Taksim Sonuna Kadar Serbest Olacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki grup toplantısında geçtiğimiz hafta Anıtkabir, 1. Meclis ve Kurtuluş Parkı'ndaki etkinliklere katıldıklarını, Doruk Madencilik işçileriyle bir araya geldiklerini, Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarıyla buluştuklarını, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i cezaevinde ziyaret ettiklerini söyledi.

Soma maden kazasının yıl dönümüne değinen Özel, son 23 yılda 116 Soma faciası kadar işçi kaybedildiğini, Doruk Madencilik işçilerinin 9 gündür Ankara'da açlık grevinde olduğunu, ücret ve tazminat haklarını talep ettiklerini belirtti. Polis ablukası ve gözaltılara tepki gösteren Özel, 'Bu madenciler ne yaptı? Suç mu işlediler?' diye sordu.

1 Mayıs'a ilişkin konuşan Özel, hükümetin 24 yılda 23 büyük grevi yasakladığını, 200 bin işçinin grev yasağı nedeniyle işten çıkarıldığını, Taksim'in 14 yıldır yasak olduğunu söyledi. '1 Mayıs gerçek bir bayram olacak ve Taksim sonuna kadar serbest olacak' dedi.

Ekonomiye değinen Özel, 2015'te asgari ücrette Avrupa'da 14 ülkeden iyi olan Türkiye'nin şimdi sondan 6'ncı sırada olduğunu, Almanya ile alım gücü farkının 12 kat olduğunu ifade etti.

'500 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında İstanbul'da çekilen kuralara ilişkin Özel, AK Parti'nin kiralık sosyal konut fikrinin CHP'nin programından alındığını, kendilerinin yüzde 25 kiralık sosyal konut hedeflediklerini söyledi.

Varlık Barışı'nı eleştiren Özel, düzenlemenin Türkiye'ye kirli para girişine neden olduğunu, uyuşturucu baronlarının bundan yararlandığını belirtti.

Özel, mücadelelerinin süreceğini, sandık için köy köy, kasaba kasaba dolaşacaklarını, 81 ilde ve 973 ilçede var olacaklarını, yolun sonunun iktidar ve selamet olduğunu söyledi.