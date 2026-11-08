Özgür Özel, 150 kişilik Parti Meclisi'nin 80 üyesinin milletvekili olacağını açıkladı - Son Dakika
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Özgür Özel, 150 kişilik Parti Meclisi'nin 80 üyesinin milletvekili olacağını açıkladı

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Özgür Özel, 150 kişilik Parti Meclisi\'nin 80 üyesinin milletvekili olacağını açıkladı
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, önümüzdeki hafta yapılacak 1'inci Olağan Kurultay'da Parti Meclisi'ni 150 kişiye çıkaracaklarını açıkladı. Özel, meclisin 80 üyesinin milletvekillerinden, 40'ının il-ilçe örgütlerinden, 30'unun akademisyen ve siyasetçilerden olacağını söyledi.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, önümüzdeki hafta yapılacak 1'inci Olağan Kurultay'da seçilecek Parti Meclisi'nin üye sayısını 150'ye çıkaracaklarını, Parti Meclisi'nin 80 üyesinin milletvekili grubundan, 40 üyesinin il ve ilçe örgütlerinden 30 üyesinin ise akademisyenler ve siyasetçilerden oluşacağını ifade etti.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada, "Biz mümkün olduğu kadar halkın arasında yüz yüze ve göz hizasında siyaset yapıyoruz. Uzun süre meydan meydan otobüs üstünden konuştuk. Tepkiyi örgütledik. Tepki ve protesto mitingleri yaptık. Sonra altımızdan otobüsü de aldılar. Biz de indik göz hizasında siyaset yapıyoruz. Bunun da çok önemli bir şey sağladığını da gördük. Sokakta el ele, göz göze siyaset yapıyoruz. Başka da bir imkan bırakmadılar zaten" dedi.

"KARARSIZLARI İKNA ETMEK PARTİMİZİN GÖREVİ"

Kararsız seçmen sayısındaki yükselişe ilişkin bir soru üzerine Özel, "İktidardan kopar seçmen, nereden koptuğuna karar verdi ama nereye gideceğini daha düşünüyor. Burada bizim de üzerimize görevler düşüyor. Yani partimizin eleştirme sorunlarını söylemeyle de eksiği olduğunu düşünmüyoruz. Ama iktidardan kopan seçmeni Türkiye'yi çok iyi yöneteceğimize ikna etmemiz lazım" diye konuştu.

Özgür Özel, "Bu kurultaydan sonraki süreci seçime kadar çok doğru değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü insanlar sadece rahatsız oldukları zaman parti değiştirmiyorlar orada. Karar değiştiriyorlar ama kararsıza gidebiliyorlar ya da tepki ve protesto oyuna dönüşebiliyor davranışları. Onları ikna etmek de muhalefetin görevi. Partimizin görevi" ifadesini kullandı.

Özel, "Güçlü bir seçim ordusu oluşturacağız. 250 bin kişilik bir seçim ordusuyla sahaya çıkmayı ve yüz yüze, kapı kapı siyaset yapmayı, kapı siyaseti yapmayı ve yüz yüze siyaset yapmayı da çok önemsiyoruz. 250 bin kişilik partili ve partisiz gönüllü çalışacak propaganda ordusunun hazırlığı içindeyiz. Şimdi bize düşen yeni bir siyaset anlayışıydı. O yüzden tüm üyelerle ilçe, il ve genel başkan seçimini gerçekleştirdik" diye konuştu.

"PARTİYİ ÜÇ BÜYÜK MECLİSTEN OLUŞTURACAĞIZ"

Bir başka soru üzerine Parti Meclisi'ni 150 kişiye çıkaracaklarını, 80'inin milletvekili grubundan, 40'ının il ve ilçe örgütlerinden 30'unun ise akademisyenler ve siyasetçilerden oluşacağını ifade eden Özgür Özel, "Partiyi üç büyük meclisten oluşturacağız. Milletvekili arkadaşlarımızdan oluşan yasama meclisi. Gelecekte, partimizin sorunları nasıl çözeceğini anlatan akademisyenlerden, siyasetçilerden, çok tecrübeli, liyakatli isimlerden oluşan bir yürütme meclisi. Bir de örgüt meclisi olacak. O da il örgütlerimizden, ilçe örgütlerimizden gelen isimlerden oluşacak" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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