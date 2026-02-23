CHP Lideri Özel'in, Bakan Gürlek'e Mal Varlığını Açıklaması İçin Verdiği Süre Yarın Doluyor - Son Dakika
CHP Lideri Özel'in, Bakan Gürlek'e Mal Varlığını Açıklaması İçin Verdiği Süre Yarın Doluyor

23.02.2026 09:56  Güncelleme: 11:08
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e mal varlığını açıklaması için bir hafta süre tanıdı. Sürenin dolmasına saatler kala, Özel mal varlığı açıklanmazsa Gürlek'in taşınmazlarını açıklayacağını belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz hafta grup toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek'e mal varlığını açıklaması için çağrıda bulunarak, verdiği bir haftalık süre yarın doluyor. Bakan Gürlek'in açıklama yapmaması durumunda Özel'in, Gürlek'in mal varlığını yarın grup toplantısında açıklaması bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanlığı'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Akın Gürlek'in atanmasının ardından yaptığı ilk grup toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 19 Mart'ta başlayan operasyonları yürüten Gürlek'e mal varlığını açıklaması çağrısında bulunmuştu.

Gürlek'in mal varlığının listesinin kendisinde olduğunu belirten Özel, "16 taşınmazdan telaşla 12'ye düştüler. Akın Bey'i basının karşısında mal varlığını açıklamaya davet ediyorum. Eğer açıklamazsa ben ada ada, pafta pafta, site site, daire daire açıklayacağım. Akın Bey, '118 milyona İstanbul'da satılan evi aldım ve şu maaşlarımı biriktirerek aldım' diye izah edecek. Akın Bey onları açıklamazsa ben hem onları açıklayacağım hem RTÜK'teki bir polis memurunun üzerindeki taşınmazları hem Ankara'da, Çayyolu'ndaki bir avukat bürosunun taşınmazlarını, oradaki avukatların taşınmazlarını açıklayacağım" dedi.

"Türkiye siyaset tarihinin en izaha muhtaç konusunu, adaletin emanet edildiği Adalet Bakanı'ndan ve onu atayan Erdoğan'dan soruyorum" ifadelerini kullanan CHP Lideri Özel, Gürlek'e bir hafta süre verdi. Özel'in Gürlek'e verdiği süre yarın dolacak. Bakan Gürlek'in sessizliğini koruması durumunda Özel'in yarınki grup toplantısında Gürlek'in mal varlığını açıklaması bekleniyor."

Kaynak: ANKA

