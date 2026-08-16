Özgür Özel: Alevilik İnançtır, Semah İbadettir - Son Dakika
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Özgür Özel: Alevilik İnançtır, Semah İbadettir

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Özgür Özel, Aleviliği inanç olarak tanımladı ve eşitlik talep etti. Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri'nde konuştu.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Alevilik bir kültür değil bir inanç, semah müzik değil bir ibadettir." dedi.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki Cumhuriyet Kent Meydanı'nda, "63. Ulusal, 37. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri" düzenlendi.

Programda, sanatçı Sabahat Akkiraz'ın bazı parçalarını seslendirmesinin ardından Hacıbektaş Semah Topluluğu'nca semah sunuldu.

Özel, burada yaptığı konuşmada, Alevi vatandaşların tarih boyunca hep doğru tarafta yer aldığını söyledi.

Hacıbektaş'ın, Horasan'dan Anadolu'ya uzanan büyük yürüyüşün menzili olduğunu ifade eden Özel, "Sizler Kerbela'dan Maraş'a, Madımak'tan Çorum'a gadre uğrayan, kini ve nefreti değil sevgiyi ve hoşgörüyü büyüten, acıyı içine gömenlersiniz. Sizler evlatlarınıza geçmişin feryadını değil, geleceğin umudunu miras bırakanlarsınız. Bizler sizden öğrendik ki yol cümleden uludur. Yol cümlemizden uludur, yol yolculardan da uludur. Aslolan yolda olmaktır. Biliriz ki bu yol insanı insana kul etmez. Bu yol kötülüğe karşı kötülük yapmayı asla öğütlemez. Biliriz ki yolda yürüyenler mazlum olur ama asla zalim olmazlar." diye konuştu.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siz, bir asır önce Mustafa Kemal Paşa'ya omuz veren, Samsun'dan başladığı yürüyüşünde menzili Ankara'ya varıp orada kuruluş ve kurtuluşun adımlarını atmadan önce uğradığı bu son durakta, Hacıbektaş'ta, ona maddi ve manevi destek olanların bugünkü temsilcileri, evlatları, torunlarısınız. Kurtuluşta da kuruluşta da en ön safta yer alan, bugün de zalimlere karşı adaletin yanında duranlarsınız. Bunlara rağmen bir gün bile dönüp, 'Bize borcunuz var' deyip, borçlu olduğumuzu bize hatırlatmadınız. Ama bilmeliyiz ki bu devleti bugüne kadar yönetenler, bugün yönetenler ve gelecekte yönetecek olanlar, bu ülkenin size borcunu bilmeli, bu bilinçte olmalıdırlar. Aynı vergiyi verip aynı hakkı alamayanlarsınız. Eşitsizliği yüreğinde en derinden hissedenlersiniz. Bu eşitliği sağlamak için buradan cesaretle ve kararlılıkla ifade etmek gerekir ki cami ibadethaneyse cemevi de ibadethanedir. Alevilik bir kültür değil bir inanç, semah müzik değil bir ibadettir. Sünnilerin Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden doğrudan Cumhurbaşkanlığına, Aleviliğin ise bir kültür gibi görülüp Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlanması apaçık bir ayrımcılıktır. Bunu reddediyoruz."

Programa DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları da katıldı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da Alevilerin taleplerinin takipçisi olduklarını söyledi.

Alevilerin inancının korunması konusunda verdiği mücadelenin kendilerinin de mücadelesi olduğunu belirten Hatimoğulları, "Hacı Bektaş Veli Dergahı, Alevi toplumu için tarihsel, inançsal bir hafızanın ayrılmaz bir parçasıdır. Alevilerin burayı resmen talep ettiğini biliyoruz. Bu aynı zamanda bizim de talebimizdir. Alevilere resmen dergah iade edilmelidir. Cemevleri, ibadethane merkezi olarak kabul edilmelidir. Alevi yurttaşların inanç özgürlüğü tanınmalı ve eşit yurttaşlık hakları Anayasada açıkça tanımlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Programda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Kaim ve ????Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Seher Şengünlü Yılmaz da konuşma yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Özgür Özel: Alevilik İnançtır, Semah İbadettir - Son Dakika

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