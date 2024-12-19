(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Şerefini her şeyin üzerinde tutmuş FETÖ kumpas şehidi Ali Tatar'ı ölümünün 15'inci yıldönümünde saygıyla anıyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, FETÖ Kumpası soruşturmalarında yeniden tutuklanması istenince yaşamına son veren Yarbay Ali Tatar'ın 15. ölüm yıldönümü dolayısıyla resmi X hesabından paylaşım yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:
"Şerefini her şeyin üzerinde tutmuş FETÖ kumpas şehidi Ali Tatar'ı ölümünün 15'inci yıldönümünde saygıyla anıyorum."
Son Dakika › Güncel › Özgür Özel'den Ali Tatar'a Anma - Son Dakika
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