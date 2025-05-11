Özgür Özel'den "Anneler Günü" Mesajı: "Bir Çocuğun Geleceği İçin Direnen Her Anne, Bu Ülkenin Kaderini Değiştirir"

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bir çocuğun geleceği için direnen her anne, bu ülkenin kaderini değiştirir. Annelerin ağlamadığı, evlatlarının geleceğinden endişe duymadığı, güven ve huzur içinde yaşadığı bir ülkeyi birlikte inşa edebiliriz" dedi.

Özel, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Bir çocuğun geleceği için direnen her anne, bu ülkenin kaderini değiştirir. Annelerin ağlamadığı, evlatlarının geleceğinden endişe duymadığı, güven ve huzur içinde yaşadığı bir ülkeyi birlikte inşa edebiliriz.

Ekrem Başkanımızın özlem duyduğu Havva annemiz, cezaevindeki arkadaşlarımızın anneleri ve şehit annelerimiz başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun."