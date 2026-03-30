Özgür Özel'den Barzani'ye Geçmiş Olsun

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Özel'den IKBY Başkanı Barzani'ye Geçmiş olsun mektubu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, konutuna saldırı düzenlenen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'ye geçmiş olsun dileklerini ilettiği bir mektup gönderdi. CHP lideri Özel mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Başkan, önceki gün Duhok'taki ikametgahınıza yönelik saldırıyı büyük bir üzüntü ve endişe ile öğrendim. Bu saldırıyı şiddetle kınıyor; başta size, kıymetli aile efradınıza ve Irak Kürt Bölgesi halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Bu tür saldırıların bölgesel istikrarı hedef aldığı açıktır. Şiddetin her türüne karşı duran ve diyaloğu ilke edinen partimiz, bölgede kalıcı barışın sağlanması için dayanışma içinde olmaya devam edecektir. Bu vesileyle, benzer olayların bir daha yaşanmamasını diliyor; bölgemizde güvenlik, huzur ve istikrarın en kısa sürede tesis edilmesini temenni ediyorum."