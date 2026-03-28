Özgür Özel\'den Eylem Mesajı

Özel, Küçükçekmece'deki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Benim Adım Özgürlük 'Sanatın, Sözün ve Özgürlüğün Buluşması'" programına katıldı.

Burada konuşan Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının üzerinden bir yıl geçtiğini belirterek, bu süre boyunca düzenlenen eylemlerde birlik ve dayanışma içinde hareket ettiklerini, zorluklara rağmen geri adım atmadıklarını ve mücadeleyi sürdürdüklerini söyledi.

Özel, topluma karşı sorumluluk taşıdıklarını belirterek, "100'üncü eylemi Çanakkale'de yaptık geldik ve buradan 101'inci eyleme, Kuşadası'na koşuyoruz. Ancak bu ülkenin gazetecisi de sanatçısı da iş insanı da bu ülkenin yarınlarından bizim kadar sorumludur. Hiç değilse hapisteki meslektaşlarına karşı olan sorumluluklarını hatırlatıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de özgür düşüncenin geçmişte olduğu gibi bugün de baskı altında olduğunu öne süren Özel, şunları kaydetti:

"Bu baskıya teslim olacak mıyız? Yoksa direnecek miyiz? 'Başıma bir şey gelir.' diye susan gazetecilere soruyorum. Konuşana, yazana, mücadele edene, arkadaşlarına sahip çıkana, gerekirse gidip hapiste yatana değil. Ama bu sisteme karşı susanlara söylüyorum. Gitmekte olan bir iktidarın tehditlerine boyun mu eğeceksiniz? Yoksa kaleminizi savunacak mısınız? Sanatçılara sesleniyorum. Bu gece burada olanlara, meydanlarda bizim de olanlara, yüreğindeki sanat ateşiyle özgürlük ateşimize güç verenlere değil. Susanlara soruyorum. Sözünüzü, sazınızı duvara mı asacaksınız? Yoksa bu milletin türküsünü bizimle birlikte cesaretle söyleyecek misiniz?"

Programa, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile davetliler katıldı.

Bazı sanatçıların şarkılar söylediği programda, halk oyunu gösterisi de gerçekleştirildi.