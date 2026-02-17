Özgür Özel'den Galatasaray'a Tebrik

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Galatasaray'ın Juventus karşısında aldığı 5-2'lik galibiyet sonrası tebrik mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Galatasaray! Nefes nefese izlediğimiz maçta, İtalyan ekibi Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasarayımızı kutluyorum. Haftaya İtalya'da oynanacak rövanş maçında Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseleceğimize yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.