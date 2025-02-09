Özgür Özel'den Gazeteci Gözaltılarına Tepki

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(ANKARA)-CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Gazeteciler Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir'in gözaltına alınması, görülmemiş bir rezalettir. Buradan suç üretmeye çalışmak, suçluluğun telaşıdır. Gazeteciler derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, BirGün gazetesi Web Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ve Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Özel, şu paylaşımı yaptı:

" İstanbul'daki seyyar giyotin, ortaya dökülen hukuksuzluklarını gizlemek için bir kez daha panikle gazetecileri hedef almıştır. Sabah gazetesinin zaten yayınladığı bir haberi BirGün'de yayınladıkları için gazeteciler Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir'in gözaltına alınması, görülmemiş bir rezalettir. Buradan suç üretmeye çalışmak, suçluluğun telaşıdır. Gazeteciler derhal serbest bırakılmalıdır."