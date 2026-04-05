Özgür Özel\'den Paskalya Ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hristiyanların Paskalya Bayramı nedeniyle Hristiyan cemaatinin ruhani liderlerini telefonla arayarak tebriklerini iletti.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre; CHP lideri Özel; Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Türkiye Ermeni Katolik Patriklik Yöneticisi ve Ruhani Lideri Vartan Kirakos Kazancıyan ve Türkiye Süryani Katolik Patrik Vekili ve Ruhani Reisi Orhan Çanlı'yı telefonla arayarak Paskalya Bayramı'nın tüm dünyaya barış, huzur ve kardeşlik getirmesi dileğinde bulundu.

'KARDEŞÇE YAŞAYACAĞIZ'

Ayrıca sanal medya hesabından paylaşımda bulunan Özel, "Hristiyan yurttaşlarımızın ve tüm Hristiyanların Paskalya Bayramı'nı kutluyorum. Farklılıklarımızla bir arada, daha adil, daha özgür bir düzende, herkesin kimliğini ve inancını şerefi sayarak, kardeşçe yaşayacağız" ifadelerini kullandı.