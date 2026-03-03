Özgür Özel'den Taziye Ziyareti

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, babası vefat eden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'e taziye ziyaretinde bulundu.

Çakırözer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Babamızın vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulunarak acımızı paylaşan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve Grup Başkanvekillerimiz Gökhan Günaydın, Murat Emir, Ali Mahir Başarır'a ailemiz adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.