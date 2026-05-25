Özgür Özel'den TBMM'ye Tarihi Yürüyüş

25.05.2026 11:26
CHP Genel Merkezi'ne polis müdahalesinin ardından Genel Başkan Özgür Özel, partililerle birlikte TBMM'ye yürüdü. Yürüyüş sırasında yağmura ve polis engellerine rağmen kalabalık arttı.

CHP Genel Merkezi'ne çevik kuvvetin zorla girmesi ve şiddet olaylarının ardından, binadan son çıkan kişi olarak ayrılan Genel Başkan Özgür Özel, TBMM'ye yürüdü. Yaklaşık altı kilometrelik yürüyüşte Özel'e binlerce vatandaş eşlik etti. Sağanak yağmur ve doluya rağmen devam eden yürüyüş, polisin birkaç noktada durdurma girişimine rağmen engellenemedi.

Özel, yürüyüş sırasında yaptığı açıklamada, 'Bir genel merkezi geride bıraktık çünkü siyasi partilerin başarı için binalara değil azme, kararlılığa ihtiyacı var. Bundan sonra CHP'nin gerçek genel merkezi TBMM'deki grup odasıdır' dedi. Ayrıca, 81 il başkanlığı binasının bundan böyle genel merkez olacağını ifade eden Özel, 'Bundan sonra sokaktayız, sahadayız. Mücadeleyi oturarak kazanmadık' diye konuştu.

Grup, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine sloganlar atarken, TOMA'lar yürüyüşü durduramadı. Milli Egemenlik Parkı'na ulaşan Özel, burada parti otobüsünün üstünden son bir konuşma yaptı. 'Bugüne kadar hep sustum! Beni acıyla, zulümle, baskıyla terbiye edemezler. Gazla sindiremezler. Dayaktan yılmam. Ama asla bir daha mağlubiyete alışmam' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

