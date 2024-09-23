CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Özel, sosyal medya hesabındaki mesajında, "Yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendiğim Güz Sancısı, Çemberimde Gül Oya, Hatırla Sevgili gibi birbirinden değerli yapıtlara emek vermiş yönetmen, senarist, yapımcı Tomris Giritlioğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Özgür Özel'den Tomris Giritlioğlu'na Başsağlığı - Son Dakika
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