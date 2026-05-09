Özgür Özel'e Soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bir televizyon programında Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunda soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, dün bir televizyon kanalında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sarf edilen aleni sözlerin, kamu düzeni ve barışını bozmaya elverişli, halkı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan ifadeler içerdiğinin değerlendirildiği kaydedildi.

Bu kapsamda, Özel hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.