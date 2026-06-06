Özgür Özel'e Yönelik Tepkiler Yalanlandı - Son Dakika
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Özgür Özel'e Yönelik Tepkiler Yalanlandı

06.06.2026 13:07
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CHP'li Kadim Durmaz, Özgür Özel'in mitingdeki tepkilerle ilgili spekülasyonları yalanladı.

Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT) - CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Tokat'ın Çevrecik beldesindeki mitinginde "vatandaşların sert tepkisiyle karşılaştığı ve protestoların ardından Özel'in makam aracına bindiği" iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kamuoyunda algı oluşturma amacı taşıdığı anlaşılan, 'araca sığındı, kurtarıldı' gibi ifadelerin gerçek dışı olduğunu, Sayın Grup Başkanımız ile aracında gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tamamen olağan bir siyasi değerlendirmeden ibaret olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Tokat'ın Çevrecik beldesinde dün düzenlediği mitingde, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı nedeniyle mitinge katılan kalabalığın kendisine tepki gösterdiği, bu nedenle Özgür Özel'in aracına sığındığı" şeklinde bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Durmaz, şunları kaydetti:

"5 Haziran tarihinde partimizin Reşadiye ilçemize bağlı Çevrecik beldesinde gerçekleştirdiği miting kapsamında basına ve sosyal medyaya yansıyan bazı haberler üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur."

Mitinge kısa bir süre kala Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanımız Sayın Özgür Özel tarafından telefonla aranarak programa davet edildim. Bu davet üzerine Çevrecik'e hareket ettim ve miting alanına programın son bölümünde, yaklaşık son 15 dakika kala ulaştım.

Miting alanına girişimde, münferit birkaç kişi dışında, yıllardır birlikte mücadele ettiğimiz, iyi günde de zor günlerde de omuz omuza yürüdüğümüz kıymetli hemşehrilerim ve partililerimizle selamlaşarak miting otobüsüne geçtim.

Programın ardından ise ilimizin gündemine ilişkin değerlendirmelerimi, dört beldemizde yapılacak ara seçim sürecine dair gözlem ve tespitlerimi doğrudan Sayın Grup Başkanımıza aktarmak amacıyla kendisinin bulunduğu araca geçerek yaklaşık 20 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdik.

Bu çerçevede, bazı basın organlarında ve sosyal medya mecralarında yansıtıldığı şekilde bir olay akışının yaşanmadığını, kamuoyunda algı oluşturma amacı taşıdığı anlaşılan, 'araca sığındı, kurtarıldı' gibi ifadelerin gerçek dışı olduğunu, Sayın Grup Başkanımız ile aracında gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tamamen olağan bir siyasi değerlendirmeden ibaret olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarım.

Demokratik toplumlarda eleştiri, farklı görüş ve değerlendirmeler elbette doğaldır. Ancak kamuoyunun eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgiler üzerinden yönlendirilmesi ne siyasi etikle ne de demokratik sorumluluk anlayışıyla bağdaşmaktadır.

Bizler için esas olan kişisel tartışmalar değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin birlik ve bütünlüğü ile ülkemizin geleceğine yönelik mücadelesidir.

Aslolan Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Halk Partisi'dir."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kadim Durmaz, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel'e Yönelik Tepkiler Yalanlandı - Son Dakika

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