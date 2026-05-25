Özgür Özel, en kısa süreli CHP Genel Başkanı oldu

Mayıs 25, 2026'da mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'ndan alınan Özgür Özel, 2 yıl 198 günlük görev süresiyle en kısa süre genel başkanlık yapan isim oldu. Kurultayın mutlak butlan kararıyla iptal edilmesiyle genel başkanlık sıfatı da ortadan kalkacak. Özel, 'Buradan çıkmayacağız' dedikten sonra binayı terk ederek TBMM'ye gitti. Şikayetçisi CHP'liler olan dava sonucu koltuğunu kaybetti. Özel, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na sapladığı 'hançer' olarak nitelendirildi. Mahkeme kararına karşı vandalca direnişi ve yolsuzlukları savunması eleştirildi. Son olarak CHP Grup Başkanı seçilerek garabet bir durum yarattı.