Özgür Özel Hocalı Katliamı'nı Andı

CHP Genel Başkanı Özel, 34 yıl önce yaşanan Hocalı Katliamı'nın yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Özel, "34 yıl önce Hocalı'da acımasızca katledilen Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi rahmetle anıyor, yaşanan insanlık suçunu bir kez daha lanetliyorum." dedi.