Özgür Özel\'in annesi ve babası, Manisa Şehzadeler\'de YENİ Parti ön seçiminde oy verdi

Özgür Özel'in annesi ve babası, Manisa Şehzadeler'de YENİ Parti ön seçiminde oy verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in annesi Şükran Özel ve babası Talat Özel, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde YENİ Parti Şehzadeler İlçe Başkanlığı ön seçiminde oy verdi. Şükran ve Talat Özel çifti, ilçe başkanlığı ön seçiminde oylarını kullandı.
(MANİSA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in annesi Şükran Özel ve babası Talat Özel, YENİ Parti Şehzadeler İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ön seçime katılarak oy kullandı.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in annesi Şükran Özel ve babası Talat Özel, YENİ Parti Şehzadeler İlçe Başkanlığı ön seçimine katıldı.
Şükran ve Talat Özel çifti, Şehzadeler İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ön seçimde oylarını kullandı.
Kaynak: ANKA
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