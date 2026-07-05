Özgür Özel'in Yeni Partisi Önde - Son Dakika
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Özgür Özel'in Yeni Partisi Önde

05.07.2026 15:20
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CHP'li Özgür Özel'in yeni parti kurması halinde oy oranı %33.8, CHP ise %5 oy alıyor.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in masasındaki son ankete göre, Özel yeni parti kurarsa yüzde 33,8 oy alıyor. Yapılan son ankete katılanlarınnı ankette, AK Parti yüzde 27 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP yüzde 5 oy alarak baraj altı kalıyor.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla mutlak butlan ilan edilmesi ve ardından yaşanan gelişmelerin ardından Özgür Özel'in yeni bir parti kuracağı iddia ediliyordu. Özel, daha önce yaptığı açıklamada, "Temel motivasyonumuz partiden ayrılmak değil. Çaresiz kaldığımız noktada yapmamız gerekeni yaparız ama temel motivasyonumuz parti kurmak değil, partimizi geri almak. Öyle bakıyorum. Kıyamet senaryomuz var. Mahkeme bitmiyor, bunlar kurultay yapmıyor, baskın seçim gelmiş. Ne yapacağız? Doğru adayı çıkarıp koyacağız, bir partiye listeyi vereceğiz. Ama bu kıyamet senaryosu" demişti.

Bu tartışmalar sürerken, Özgür Özel liderliğinde kurulacak bir partinin oy oranı ve CHP seçmeninin mutlak butlan kararına karşı tutumu yeni anketlerin de konusu oldu.

Alınan bilgiye göre, bir araştırma şirketi tarafından 15-25 Haziran günleri arasında, 28 ilde, 1165 kişinin katılımıyla anket yapıldı. Özel'in masasında bulunan bu son ankete katılan ve CHP seçmeni olduğunu belirtenlerin yüzde 60'ı butlan kararına karşı çıkıyor. Anket sonuçlarına göre, kurulacak yeni parti ise birinci parti konumuna yükseliyor.

ÖZGÜR ÖZEL'İN PARTİSİ BİRİNCİ PARTİ

Birden fazla senaryonun sorulduğu ankete göre, Özgür Özel yeni bir parti kursa alacağı oy oranı yüzde 33,8. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP yüzde 5 ile baraj altı kalırken, AK Parti ise yüzde 27 oy alıyor.

Özel'in CHP'nin genel başkanlığına döndüğü bir diğer senaryoda ise CHP'nin oy oranı yüzde 36,5'e çıkıyor. Bu senaryoda da AK Parti'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 27,5 oluyor.

TOPLUM BUTLANA KARŞI, CHP'LİLER KURULTAY İSTİYOR

Ankete göre, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP Genel Başkanı olarak görevlendirilmesi kararı, ankete katılanlar tarafından kabul edilmedi. Ankete katılanların yüzde 61'i kararı doğru bulmazken bu oran CHP seçmenlerinde yüzde 83'e yükseliyor.

Ankete katılan CHP seçmeninin yüzde 71'i, Kılıçdaroğlu'nun hemen kurultaya gitmesi gerektiğini düşünüyor.

TOPLUM BUTLANI İKTİDARLA İLİŞKİLENDİRİYOR

Ankette katılımcılara, "Butlan kararıyla iktidarın ilgisi yoktur, CHP'nin iç meselesidir" görüşüne katılıp katılmadıkları da soruldu. Bu soruya katılımcıların yüzde 53'ü katılmadı, butlan kararını CHP'nin iç meselesi olarak görenlerin oranı ise yüzde 41.

YENİ PARTİNİN OY POTANSİYELİ YÜZDE 46

Ankete katılanların yüzde 40'ı Özgür Özel'in yeni bir parti kurması gerektiğini düşünürken, bu oran CHP seçmeninde yüzde 46'ya çıkıyor. CHP seçmeninin yüzde 37'si ise Özel'in partide kalarak Kılıçdaroğlu'na karşı mücadele etmesi gerektiğini düşünüyor.

Özgür Özel liderliğinde kurulacak bir partiye oy verme ihtimali olanların oranıysa yüzde 46. Bu oran CHP seçmeninde ise yüzde 80'e çıkıyor.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

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