Özgür Özel, Kahramanmaraş'ta Kapıçam Deprem Şehitliği'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
Özgür Özel, Kahramanmaraş'ta Kapıçam Deprem Şehitliği'ni Ziyaret Etti

03.02.2026 11:48  Güncelleme: 13:45
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş’ta Kapıçam Deprem Şehitliği’ni ziyaret etti. Burada 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden yurttaşların aileleriyle bir araya gelen Özel, mezarlara karanfil bıraktı. Özel’e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti.

Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Ünal AYDIN

(KAHRAMANMARAŞ) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş'ta Kapıçam Deprem Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden yurttaşların aileleriyle bir araya gelen Özel, mezarlara karanfil bıraktı. Özel'e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti.

6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla bir haftalık programla deprem bölgesine gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, programın ikinci gününde Kahramanmaraş'a geldi. Özel'in Kahramanmaraş'taki ilk durağı Kapıçam Deprem Şehitliği oldu. Özel, burada depremde hayatını kaybeden yurttaşların yakınlarıyla bir araya geldi. Özel'e Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti.

Programda, hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim okundu. Ardından Özel ve Yavaş mezarlara karanfil bıraktı.

STK temsilcileriyle toplantı

CHP Lideri Özel, şehitlik programının ardından Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantı basına kapalı olarak devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Sivil Toplum, Mansur Yavaş, Özgür Özel, Deprem, Güncel, Son Dakika

