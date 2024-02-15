Özgür Özel Karabağlar\'da Halkla Buluştu... Özel: "Cumhuriyetin İkinci Yüzyılının İlk 25 Yılına Cumhuriyetçilerin Damgasını Vurmak İçin Yola Çıktık"

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HABER: YAĞMUR BERİL VAROL - KAMERA: KERİM UĞUR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de gerçekleştirilen aday tanıtım töreninin ardından Karabağlar'da halkla buluştu. Genel Başkan Özel, "Cumhuriyetin ilk yüzyılının son 25 yılında CHP yoktu. Bir değişim sloganı ile yola çıktık ve Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk 25 yılına yeniden Cumhuriyetçilerin, Atatürkçülerin, öyle sözde değil gerçek Atatürk milliyetçilerinin, devletini, milletini, halkını, Cumhuriyetini sevenlerin damgasını vurmak için yola çıktık" dedi. Özel ayrıca, bugüne kadar 6 kadın belediye başkanının olduğu İzmir'de, bu kez seçilebilecek 9 yerde kadın adaylarının varlığına işaret etti.

CHP Genel başkanı Özgür Özel, aday tanıtımın ardından bugün Karabağlar Uğur Mumcu Parkı'nda yurttaşlarla buluştu. Buluşmada Özel'e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Karabağlar Belediye Başkan Adayı Helil İnay Kınay, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Bülent Sözüpek ile ilçe yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Partililere seslenen Özel, "Güzel, canım, yetişip büyüdüğüm, ekmeği ile büyüdüğüm İzmir'in kalbinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk'e sevgisi olan güzel insanlar, hepiniz hoş geldiniz, saygı ile selamlıyorum. Öncelikle Karabağlar'dayız. Karabağlar'da 2009-2014 yılları arasında belediye başkanlığımızı yapmış rahmetli Kasım Sıtkı Kürüm'ü rahmet ve minnetle anarak sözlerime başlamak isterim" dedi.

"Bugün Karabağlar'da sizlerden almış olduğu emaneti tertemiz bir belediyecilikle, çalışkanlığı ile gayreti ile efendiliği ile emanetinizi taşıyan ve bugüne kadar getiren sevgili Muhittin Selvitopu'na kocaman bir alkış istiyorum" diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün İzmir adaylarımızı tanıttık, törende olanlarınız vardı, televizyonlardan izleyenleriniz vardı. Bugün buraya koşup geldiniz, şimdi biraz önce Karabağlar'daki genç adayımız, çevre mühendisi, 43 yaşında Helil Kınay sizlere seslendi. Bugün tanıttığımız 30 adayın 9'u kadın aday. Bugüne kadar İzmir'de toplam 6 kadın belediye başkanımız olmuştu. Bugün öyle kenarda köşede değil, tam 9 seçilecek yerde, öyle küçük ilçelerde de değil, nüfusu 600-700-800 bin olan İzmir'in en büyük ilçelerinde, yaş ortalaması bütün adaylarımızın 45 ve 9'u kadın aday. Mesleklerinde başarılı. Kent suçlarında mücadelede başarılı. Ranta ve talana direnen, sizinle birlikte mücadele eden ve bundan sonra da sizin aranızda hareketli, koşarak, her sabah başka bir mahallede kahvaltı edip her akşam bir başka taksi durağında günü sonlandıracak olan gencecik adayımız Helil Kınay'ı sizlere emanet etmeye geldik."

"CUMHURİYET'İN ÖNEMİNİ BİLEN SEÇMEN"

İzmir seçmeninin ne istediğini bildiklerini vurgulayan Özel, şunları söyledi:

"Bir bütün olarak adaylarımız son derece inançlı, kararlı, iyi eğitimli, motivasyonları yüksek. Biz bu adaylarla bir şeye niyet ettik. İzmir'de yaptırdığımız tüm ölçümlerde, beklenti anketlerinde, tüm profil çalışmalarında İzmir seçmeni bizden daha çok kadın aday istedi. Daha çok genç aday istedi. Kadınlar için ve gençler için Cumhuriyetin önemini bilen İzmir seçmenine kadın adaylarımızı, genç adaylarımızı emanet etmeye geldim. Bu işin şakası yok. Bir tarafta 18 bakan belirliyor beyefendi, 17'si erkek ve bir tanesi kadın. O da Aile Bakanı. Elbette önemli bakanlık ama kafanın arkasında bir şey var. O şu, diyor ki 'Sen kadınsın, yerin evdir, ailedir. Sen ekonomi bilmezsin, dış politikaya karışma, içişleri erkek işi, kültür sanata bile biz bakarız, sen sadece çocuk bakarsın. Sen aile işlerinden anlarsın.' Bu anlayışa karşı Cumhuriyeti korumak ve bu büyük kadın devrimini Cumhuriyetin kalesi, Cumhuriyetin sancak gemisi İzmir'den başlatmaya geldim, İzmir'den. Bir yanda başka tartışmalar var. 'Kız çocuklarla erkek çocuklar ayrı okusun' diyen bir anlayış var. İttifak kurdukları parti, kadınları sahiplendirmekten bahsediyor. Kadınların oy kullanmasına dahi itiraz eden bir anlayış var. O Cumhuriyet ki o Cumhuriyetin kurucusu ki dünyanın en gelişmiş ülkelerinden yıllar yıllar önce seçme ve seçilme hakkını kadına vermiştir. Cumhuriyet kadının seçmesine, seçilmesine, eşit yurttaş olmasına yol açmıştır. Şimdi bu saldırılara karşı İzmir'den bir meydan okuma zamanıdır. O yüzden siyasetteki kadın devrimini sizlere emanet etmeye geldim." dedi.

Özel, 'mesleğinde başarılı', 'önemli görevleri yapmış', 'yöneticilik vasıfları yüksek' sıfatlarıyla tanımladığı Helil Kınay'ı 'kentin sorunlarını gören ve çözüm önerilerini söyleyen bir adayımız var' diyerek tanıttı. Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"BU BÜYÜK YÜRÜYÜŞÜ HEP BERABER BAŞLATIYORUZ"

"Bugüne kadar söyledi, bugünden sonra bunları yapacak, sizden aldığı destekle Karabağlar'ın yüzünü güldürecek Helil Kınay. Gençler Helil Başkandan heyecanlanmış. Karabağlar bu heyecana ortak oluyor mu? Bir alkış alayım başkana. Karabağlar, İzmir duysun. Bu büyük yürüyüşü hep beraber başlatıyoruz. Adaylarımız bugün açıklandı, çok güzel, iyi eğitimli, hepsi yabancı dil biliyor, alanlarında bir ve bazen 3 yüksek lisans yapmış, konunun uzmanı arkadaşlar. Bunlar İzmir'e de iyi gelecek. 15-20 yıl sonra da Türkiye'deki en önemli görevlerde hep onları ve onların kadrolarını, siz yol arkadaşlarını hep beraber göreceğiz. Cumhuriyetin yüzüncü yılının ilk 25 yılına biz damgamızı vurduk. Yokluğu, açlığı bitirdik. Ardından salgın hastalıkları yendik. Bir imparatorluk bakiyesinden bir Cumhuriyet inşa ettik. Toplu iğnesi olmayan bir ülkeye uçak fabrikası, motor fabrikası yapar ve üretir hale getirdik. Şimdi bir üzüntüyü hep birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyetin ilk yüzyılının son 25 yılında CHP yoktu. Bir değişim sloganı ile yola çıktık ve Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk 25 yılına yeniden Cumhuriyetçilerin, Atatürkçülerin, öyle sözde değil gerçek Atatürk milliyetçilerinin, devletini, milletini, halkını, Cumhuriyetini sevenlerin damgasını vurmak için yola çıktık. Bu yürüyüşte var mısınız? İşte o yürüyüşe, o yola çıktığımızda bu partiyi iktidar yapacağız diye yola çıktığımızda, bu partinin önceki genel başkanlarına vefa borcu ile yüklüyüz. Bir partinin önceki genel başkanına vefa nasıl gösterilir? Benim bildiğim bir şey var. Partisini iktidar yaparak gösterilir. Hem sevgili Kemal Kılıçdaroğlu'na, hem rahmetli genel başkanlarımız Deniz Baykal, Bülent Ecevit, İsmet Paşa'ya ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e vefamızı Cumhuriyetin ikinci yüzyılında partilerini iktidar yaparak, ilkelerini iktidar yaparak göstereceğiz. Bu yürüyüşte bizimle birlikte İzmir'den başlayarak kararlılıkla yürümeye var mısınız?"

"BU PARTİNİN YÜRÜYÜŞÜ CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜDÜR"

Mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e de teşekkür eden CHP Lideri Özel, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"İşte bu yola çıktığımda, bu yoldaki ilk adımlarıma eşlik eden biri vardı. Kim, o kişi? Kararlı, inançlı, cesur, 'Makamımı ve mevkiimi kaybedersem' endişesi ile doğru bildiğinden şaşmayan, doğru neyse onun arkasında duran, heyecanı çok ama kararlı ve son derece duyarlı bir siyasetçi. Yol arkadaşım, sizlerin de çok yakından tanıdığı, bütün iftiralara rağmen üzerine hiçbir çamurun yapışmadığı, sütte leke var, onda yok. Cemil Tugay başkanımızı İzmir Büyükşehir adayı yaptık. Önceki dönem ve halen görevde olan sevgili Tunç Soyer. Kendisi ile önceden ve sonrasında konuştum. Onun İzmir'in bir değeri, partinin bir değeri olduğunu, bu partiye ve sosyal demokrasiye yapacak katkıları olduğunu ve bununla ilgili fikirlerimiz olduğunu karşılıklı konuştuk. Tüm emekleri için sizlerden Tunç Başkana da bir teşekkür alkışı rica ediyorum. Bu partinin yürüyüşü Cumhuriyet yürüyüşüdür, demokrasi yürüyüşüdür, kalkınma yürüyüşüdür. Bu ülkede bu kadar büyük yoksulluğun, bu kadar büyük sıkıntıların olduğu bir süreçte biz her zaman için CHP olarak iktidar olmak, bu kentte iktidar kalmak ve bu kentteki iktidarımızı ülkedeki iktidara taşımak durumundayız. Bunun için hep birlikte bu iktidar yürüyüşünü gerçekleştirmeye var mısınız? Ben adayımız Helin arkadaşımızı, Helil Başkanımızı, Helil Kınay'ı ve büyükşehir adayımız Cemil Tugay'ı sizlere emanet ediyorum. Kuvvetli alkışlarınızla birlikte her ikisinin elini hep birlikte havaya kaldırıyoruz ve yolunuz açık olsun, yolumuz açık olsun, Karabağlar'a ve İzmir'e hayırlı, uğurlu olsun."