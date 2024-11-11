Özgür Özel KKTC ve Asgari Ücret Toplantısına Gidecek

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Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Kasım Cuma günü, KKTC'nin 41'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa'ya gidecek. Özel, 16 Kasım Cumartesi günü ise CHP Emek Bürolarıyla İstanbul'da asgari ücret toplantısına katılacak. CHP'li vekiller, hafta sonu boyunca 81 ilde esnaf ziyaretleri yapmayı planlıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Kasım Cuma günü KKTC'ye gidiyor. KKTC'nin 41'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yapılacak resmi törenlere katılacak olan Özel, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de bir araya gelecek. CHP Lideri Özel, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da KKTC'nin Cumhuriyet Bayramı'nda Lefkoşa'da olacak.

İstanbul'da asgari ücret çalıştayı

Milyonlarca işçi, geçim sıkıntısı ve ekonomik kriz ortamında 2025 yılında asgari ücretin ne kadar olacağını bekliyor. Asgari ücret maratonu, aralık ayında TBMM Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasıyla başlayacak. Aralık ayı yaklaşırken CHP'nin sgari ücret çalışmaları da başladı. Bu kapsamda CHP Emek Büroları, 16 Kasım Cumartesi günü, asgari ücret gündemiyle İstanbul'da toplanıyor. "Emeğin Türkiye'si Buluşmaları: Güvenceli Çalışma ve İnsan Onuruna Yaraşır Ücret Çalıştayı" başlıklı toplantı, CHP'nin Gölge Çalışma Bakanlığı koordinasyonunda yapılacak. Toplantıya, Genel Başkan Özgür Özel de katılacak.

Toplantı saat 10.00 itibarıyla basına kapalı açılış sunumuyla başlayacak. Ardından saat 13.00'de toplantı basına açılacak. CHP'nin Gölge Çalışma Bakanı Gamze Taşcıer ve CHP Lideri Özel, katılımcılara hitap edecek. Özel, tüm gün süren programda oluşturulacak çalışma masalarını ziyaret edecek, atölye çalışmalarını gözlemleyecek. Toplantı sonunda hazırlanan çalıştay sonuç bildirgesi basınla paylaşılacak.

81 ilde esnaf ziyareti

CHP'nin bütçe ve asgari ücret maratonundaki çalışmaları sahada da sürecek. Bu kapsamda CHP'li milletvekilleri, bu hafta sonu 81 ilde esnaf ziyareti yapmaya hazırlanıyor. CHP TBMM Grubu, Meclis'teki bütçe görüşmeleri devam ederken ekonomik krizin vatandaşa etkisini daha yakından gözlemlemek ve etkin muhalefet için 16-17 Kasım tarihlerinde, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır koordinasyonunda, 81 ilde esnaf ziyaretleri ve pazar gezileri yapacak.

Başarır, konuyu bugün Özgür Özel başkanlığında toplanan MYK toplantısında kurmaylara sunacak. Genel Merkez'in onayının ardından hangi milletvekilinin hangi ilde görevlendirileceği netleşecek. 81 ildeki ziyaretlere il örgütleri de katılacak.