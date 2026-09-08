Özgür Özel, Mladiç'in cenazesine askeri tören yapılmasını kınadı - Son Dakika
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Özgür Özel, Mladiç'in cenazesine askeri tören yapılmasını kınadı

Özgür Özel, Mladiç\'in cenazesine askeri tören yapılmasını kınadı
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Srebrenitsa soykırımı sorumlusu Ratko Mladiç'in cenazesinin askeri törenle yapılmasını kınadı. Özel, Sırbistan makamlarını sorumsuz davranmaktan kaçınmaya çağırdı ve Bosna'nın acısının kendilerinin de acısı olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Srebrenitsa Soykırımı'nın sorumlularından Ratko Mladiç'in cenazesinin askeri törenle gerçekleştirilmesine tepki gösterdi. Özel, "Sırbistan makamlarının bu sorumsuz tutumu kabul edilemez. Soykırım suçlularını yüceltmek kimseye bir şey kazandırmaz; hepimize insanlığımızdan kaybettirir" dedi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mladiç'in cenaze töreninin bir "kahramanlık gösterisine" dönüştürüldüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Srebrenitsa Soykırımcısı Ratko Mladiç'in cenazesinin, askeri törenle bir kahramanlık gösterisine dönüştürülmesini kınıyorum. Sırbistan makamlarının bu sorumsuz tutumu kabul edilemez. Bunu yalnızca bir siyasetçi olarak değil, bir insan olarak da kınıyorum.

Soykırım suçlularını yüceltmek kimseye bir şey kazandırmaz; hepimize insanlığımızdan kaybettirir. Sırbistan makamlarını, Bosnalı Müslümanların acılarını derinleştirecek davranışlardan uzak durmaya çağırıyorum.

Bosna'nın acısı bizim acımızdır. Srebrenitsa Soykırımı'nda yaşamını yitiren kardeşlerimizi rahmetle anıyor; bu insanlık suçunu işleyenleri ve sessiz kalarak ortak olanları lanetliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Özgür Özel, Mladiç'in cenazesine askeri tören yapılmasını kınadı - Son Dakika

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