Özgür Özel MYK'da Grup Toplantısı Kararını Açıklayacak - Son Dakika
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Özgür Özel MYK'da Grup Toplantısı Kararını Açıklayacak

08.06.2026 12:01  Güncelleme: 14:02
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM’de MYK’sını topladı. Yarın CHP’nin haftalık grup toplantısında Özel’in konuşup konuşmayacağına ilişkin kararın verileceği toplantının ardından Özel, saat 13.00’te açıklama yapacak.

(TBMM) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM'de MYK'sını topladı. Yarın CHP'nin haftalık grup toplantısında Özel'in konuşup konuşmayacağına ilişkin kararın verileceği toplantının ardından Özel, saat 13.00'te açıklama yapacak.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM'de A takımıyla bir araya geldi. Sat 11.20 itibarıyla başlayan toplantıda, Özel ve ekibinin yarınki grup toplantısına ilişkin izleyeceği yol haritası karara bağlanacak.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta haftalık grup toplantısında konuşacağını açıklamıştı. Özel ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü olması nedeniyle o tarihte Manisa'da olmak istediğini fakat gerekirse grup toplantısını yapacağını belirtmişti.

KARAR MYK'DA VERİLECEK

MYK toplantısı başlamadan basın mesnuplarının konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Özel, "MYK çıkışında açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de aynı soru üzerine gerekli açıklamanın MYK toplantısı ardından yapılacağını belirterek CHP Grup Yönetim Kurulu toplantısının bugün yapılıp yapılmayacağı sorusuna ise "Bugün olmak durumunda zaten yönetmelik gereği. Yönetmelik ne gerektiriyorsa onlar zaten yapılacak. Onlar rutin, her zaman yapılan işler" yanıtını verdi.

HÜSEYİN YILDIZ, GRUP AMİRİYLE GÖRÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da aynı dakikalarda CHP grup koridorundaydı. Yıldız, CHP Grup Amiri Mustafa Biçer ile görüşerek yarınki grup toplantısı için katılımcı listesini ne zaman iletmeleri gerektiğini sordu. Yıldız, çıkışta gazetecilerin sorularına, "Sıkıntı yok arkadaşlar" karşılığını verdi. Yıldız, "Kemal Bey yarın grupta konuşacak mı" sorusuna, "Tabii konuşacak" yanıtını verirken "Grup kürsüsüne çağırmayacakları söyleniyor" ifadeleri üzerine ise "Öyle bir şey olmaz" dedi.

ÖZEL, KARARI AÇIKLAYACAK

Özel, MYK toplantısının ardından saat 13.00'te TBMM CHP Grup koridorunda yapacağı basın toplantısında, yarınki toplantıya ilişkin kararı açıklayacak.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Özgür Özel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel MYK'da Grup Toplantısı Kararını Açıklayacak - Son Dakika

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