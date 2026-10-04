Özgür Özel, Silivri\'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu\'nda İmamoğlu\'nu ziyaret etti

(İSTANBUL) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, İstanbul'da yaptığı Marmara Ceza İnfaz Kurumu ziyaretinde, cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı tutuklularla görüştüğü öğrenildi. Özel, ziyaretlerin ardından Ankara'ya yola çıktı.