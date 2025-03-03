Özgür Özel Sosyalist Enternasyonal Toplantısında

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı'na iştirak etti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, CHP Genel Merkezi'nden çevrim içi bağlantı yoluyla Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı'na katıldı.
Toplantıda, Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve eski Genel Sekreter Yardımcısı Şule Bucak eşlik etti.
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