Özgür Özel, SPD Heyeti ile Görüştü - Son Dakika
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Özgür Özel, SPD Heyeti ile Görüştü

05.06.2026 00:55
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, SPD heyetiyle TBMM'de dayanışma görüşmesi gerçekleştirdi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) heyeti ile TBMM'de bir araya geldi.

Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) heyeti ile TBMM'de bir araya gelen Özgür Özel, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta CHP'de yaşananlar, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yargı eliyle partimize yaptığı darbe girişiminden sonra parlamento grubumuzun yeni genel merkezimiz olduğunu söylemiştik. Bu yaşanan süreçle ilgili kardeş partimiz Alman Sosyal Demokrat Partisi bugün bize bir dayanışma ziyaretinde bulundu. Tabii bu olağanüstü süreçlerde ilkleri hep birlikte yaşıyoruz. Sayın Ümit Özdağ'ın genel merkezimize yaptığı gece 03.00'deki dayanışma ziyaretini takip etmiştiniz. Bu kez de kardeş partimiz akşamın bu vaktinde, saat 22.30'da bir dayanışma ziyaretine geldi" ifadelerini kullandı. Heyette yer alan isimleri paylaşan Özel, heyetin Alman hükümetinde Şansölye Yardımcısı ve Maliye Bakanı olan Lars Klingbeil'in bir dayanışma mektubunu aldığını ekledi.

'GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE'YE İHTİYACIMIZ VAR'

Heyete başkanlık eden SPD Genel Başkan Yardımcısı Alexander Schweitzer ise SPD ile CHP arasında siyasi ve toplumsal düzeyde çok yakın bir ilişki bulunduğunu belirterek, "Almanya ve Avrupa olarak güçlü bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Güçlü bir Türkiye, güçlü bir hukuk devletinin olduğu bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Bugünkü görüşmelerimizde Sayın Özgür Özel ile yaptığımız görüşmede konuştuğumuz konulardan birisi de bundan sonraki süreçte olası gelişmeler nelerdir? Türkiye'de bundan sonra neler olabilir? Bu konularla ilgili CHP ile görüş alışverişinde bulunduk. Buraya endişe ile gelmiştik ancak şunu söylemeliyim ki görüşmelerimizin sonucunda endişelerimiz gitmedi aksine daha da arttı. Çok içten, duygusal bir görüş alışverişi olduğunu da belirtmek istiyorum. Çok açık bir görüş alışverişiydi. Son olarak şunu da ifade etmek istiyorum; CHP'nin başında kimin olacağı kararı, CHP'lilere, delegelere aittir ve onların seçeceği bir genel başkanları olması gerektiği görüşünü taşıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel, SPD Heyeti ile Görüştü - Son Dakika

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