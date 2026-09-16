Özgür Özel, Tarık Akan'ı ölümünün 10. yılında saygıyla andı - Son Dakika
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Özgür Özel, Tarık Akan'ı ölümünün 10. yılında saygıyla andı

Özgür Özel, Tarık Akan\'ı ölümünün 10. yılında saygıyla andı
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Tarık Akan'ın ölümünün 10'uncu yılı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özel, paylaşımında Tarık Akan'ın sözünün, tavrının ve duruşunun hep memleketten yana olduğunu belirterek büyük ustayı sevgiyle, saygıyla ve özlemle andığını ifade etti.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Tarık Akan'ın ölümünün 10'uncu yılı nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Tarık Akan'ın sözü de tavrı da duruşu da hep memleketten yanaydı. İnandıklarından vazgeçmedi, haksızlık karşısında susmadı. Ardında başı dik, onurlu bir hayat bıraktı. Büyük ustayı aramızdan ayrılışının 10'uncu yılında sevgiyle, saygıyla ve özlemle anıyorum" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından Tarık Akan'ın vefatının 10. yılı nedeniyle paylaşım yaptı. Özel, paylaşımında şunları kaydetti:

"Tarık Akan'ın sözü de tavrı da duruşu da hep memleketten yanaydı. İnandıklarından vazgeçmedi, haksızlık karşısında susmadı. Ardında başı dik, onurlu bir hayat bıraktı. Büyük ustayı aramızdan ayrılışının 10'uncu yılında sevgiyle, saygıyla ve özlemle anıyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Özgür Özel, Tarık Akan'ı ölümünün 10. yılında saygıyla andı - Son Dakika

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