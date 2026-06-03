İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel ve Veli Ağbaba Dosyalarını Ankara'ya Gönderdi

(ANKARA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında "rüşvet almak" ve "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" iddialarıyla tefrik edilen iki soruşturma dosyasında yetkisizlik kararı verildiğini ve dosyaların Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma dosyasına ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek"n, 2024 yerel seçimlerinde yeniden CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilmesine ilişkin iddiaların incelendiği belirtildi.

Açıklamada, tanık beyanları, Muhittin Böcek ve Mustafa Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında verdiği beyanlar ile HTS/baz eşleşmeleri doğrultusunda, Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında "rüşvet almak" suçundan tefrik edilen dosyada bugün yetkisizlik kararı verildiği bildirildi.

Söz konusu dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği ifade edildi.

38'İNCİ OLAĞAN KURULTAY SORUŞTURMASI DA ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Başsavcılık açıklamasında, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin yürütülen soruşturmaya da yer verildi.

Açıklamada, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Turgut Koç'un cep telefonlarında yapılan incelemeler ile şüphelilerin ikrar içerikli beyanları doğrultusunda, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen CHP 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin iddiaların değerlendirildiği aktarıldı.

Başsavcılık, kurultayda delegelerin iradesini etkilemeye ve kurultaya hile karıştırmaya yönelik eylemlerin tespit edildiği iddiasıyla Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet suçundan tefrik edilen dosyada da yetkisizlik kararı verildiğini açıkladı.

Bu soruşturma dosyasının da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği belirtildi.