Özgür Özel, Yalova'da kivinin 40 liraya alınıp 350 liraya satıldığını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel, Yalova'da kivinin 40 liraya alınıp 350 liraya satıldığını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Özgür Özel, Yalova\'da kivinin 40 liraya alınıp 350 liraya satıldığını söyledi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yalova Altınova'da kivi üreticileriyle buluşup tarım arazilerinin imara açılmasına ilişkin sorunları dinledi. Özel, kivinin kendilerinden 40 liraya alınıp Yalova'da üç harfli marketlerde 350 liraya satıldığını söyledi.

(YALOVA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yalova'nın Altınova ilçesinde kivi üreticileriyle bir araya gelerek tarım arazilerinin imara açılması ve üreticilerin yaşadığı sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, Türkiye'nin gıda enflasyonunda dünyada beşinci sırada olduğunu belirterek, "Kiviyi 40 liraya sizden alıyorlar, Yalova'da üç harfli marketler 350 liraya satıyor" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yalova temasları kapsamında Altınova'da kivi üreticileri ile bir araya geldi. Altınova'da partililer ve vatandaşlar tarafından karşılanan Özel, daha sonra kivi bahçesi önünde üreticilerle sohbet etti. Üreticiler, kivinin Türkiye pazarına giriş hikayesini ve yaşadıkları sorunları anlattı. Özgür Özel, "Burada 40 liraya sizden alıyorlar, Yalova'da üç harfli marketler 350 liraya satıyor" ifadesini kullandı.

"BİZDEN OYLARI ÇALIP AKP'YE GİDEN ÖZLEM..."

Bir üretici, "Güncel sorunlarımızla bir şekilde başa çıkıyorduk ama martın sonunda Yalova Valiliği Toprak Koruma Kurulu, kamu yararı kararı alarak, gördüğünüz asfalttan denize kadar bin 700 dekar araziyi, Altınova Belediye Meclisi'nde planları onayladı. Bir de tarım alanı..." demesi üzerine Özel, "Bizden oyları çalıp AKP'ye giden Özlem'in de payı var o işte değil mi? O önermiş" dedi. Üreticilerin AK Parti'ye geçen belediye başkanının adının Özlem değil, Yasemin olduğunu hatırlatması üzerine Özel, "Ben de her gideni Özlem sanıyorum. Özlem, Beykoz ve Aydın'da var. Bu Yasemin" diye konuştu.

"KUMPASIN İÇİNE ALMIŞLAR ONU"

"Altınova Belediyesi CHP'den neden gitti diye merak edenler, çünkü biz şaştık kaldık" diyen Özel, şunları kaydetti:

"Hiçbir sorunu yokken gitti, çok büyük bir işi CHP çatısı altında biz izin vermeyiz. Şimdi gelse YENİ Parti'de bir belediyenin böyle bir şey yapmasına izin vermeyiz. Bir anda gittiler. Sonra uzun süredir bekleyen bu başvuruyu Toprak Koruma Kurulu'na yapmışlar ve imar plan değişikliği. Tabii Yalova büyükşehir olmadığı için büyükşehire gelmiyor. Kimse Yalova Belediyesi'nin bir sorumluluğu var gibi de düşünmesin. İş Toprak Koruma Kurulu'na. Altınova Belediyesi'nin aldığı oyları çalıp kaçan Yasemin'in işidir bu. Bu kumpasın içine almışlar onu. 'Kanal kenarını yapıyoruz' diye 'Çinlilerin isteği üzerine tersanelerden bağlantı yolu yapıyoruz' diyorlar. Ona da bizim kendi sanayicilerimiz, onlar da taraf değil. Kim kime söz verdi, nasıl yapılıyor, bu kumpas nasıl kuruldu belli değil. Bilinen bir şey var: Bu güzelim verimli tarlaların içinden dünya kadar yol geçecek. Kimi bölünecek, kimi hisseli hale gelecek, kimi başka yere gitmek zorunda kalacak. Böyle büyük bir sıkıntı var.

"TÜRKİYE GIDA ENFLASYONUNUNDA BEŞİNCİ SIRADA"

Ben buradan bütün vatandaşlara şunu söyleyeyim: Mazot fiyatları, gübre fiyatları, otobanların, otoyolların, köprülerin geçiş fiyatları; örneğin kivi üreticisinin, incir üreticisinin, Manisa'daki üzüm üreticisinin sorunu olmaktan çok Türkiye'deki tüketicinin sorunu. Çünkü Burdur'da fasulye tarlada 8 liraysa İstanbul'da 150 liraysa, burada 40 lira, markette 350 liraysa ya da dün incirden konuşuyorduk, aynı şekilde normalde yurt dışında 1 avroya, 50 liranın üstüne satılan bir tane incirin kilosu burada 40 liraya gerilediyse burada bir şey var. Birincisi, enflasyon yüksek, kur baskı altında ve bu hem ihracatçıyı çok zorluyor ama dönüyor üreticiyi vuruyor. Ayrıca ürünlerin taşınması için 100 liralık banknot ilk çıktığında 40 litre mazot alıyormuş, şimdi 1 litre mazot alıyor. Yani 40 kat mazot karşısında paramız değer kaybetmiş. Otoyolları, bir kez daha özelleştiriyorlar, 5 kat pahalı alınacak. Sonucun ne olduğunu önce söyleyelim. Buradakilerin derdinin dışında televizyonun başında dinleyenin derdi olan şu: Türkiye gıda enflasyonunda dünyada 5. sırada. Türkiye'den kötü bir İran var, savaşta, Güney Sudan var, iç savaşta ve Venezuela var, Trump geldi başkanını aldı götürdü, orada savaş var. Bir de Arjantin, Brezilya. Dünyada 175 ülke, bu gıda enflasyonunu ölçen 180 ülkeden 175'i bizden iyi. Avrupa'da bir yıllık gıda enflasyonu yüzde 1,9, Türkiye'de yüzde 35. Bütün sebebi işte bu. Hep birlikte düzelteceğiz. Siz iktidarı değiştirirseniz biz bu işleri düzelteceğiz."

Kaynak: ANKA
Yeni PartiÖzgür ÖzelPolitikaEkonomiGüncelYalovaTarımKiviSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

149 yıl sonra ilk kez Prof. Dr. Yaşar’dan “Mega El Nino“ uyarısı 149 yıl sonra ilk kez! Prof. Dr. Yaşar'dan "Mega El Nino" uyarısı
Türkiye’de bir ilk Kilosu altın değerinde, yeni gelir kapısı oldu Türkiye'de bir ilk! Kilosu altın değerinde, yeni gelir kapısı oldu
Esad’ın cezaevi müdürüne ABD’de hapis şoku Şimdi hesap ödeme zamanı Esad'ın cezaevi müdürüne ABD'de hapis şoku! Şimdi hesap ödeme zamanı
“Şehidin adı siliniyor“ iddiasına yalanlama Protokol şartı ortaya çıktı "Şehidin adı siliniyor" iddiasına yalanlama! Protokol şartı ortaya çıktı
Nijerya’da gözaltına alınan 37 kişi polis nezaretinde öldü Salgın hastalık mı, toplu katliam mı Nijerya'da gözaltına alınan 37 kişi polis nezaretinde öldü! Salgın hastalık mı, toplu katliam mı?
Galatasaray maçı öncesi Barcelona’da kaleci krizi Galatasaray maçı öncesi Barcelona'da kaleci krizi
“Böbrek taşı döküyor” dendi Yaptığı numara kısa sürede anlaşıldı “Böbrek taşı döküyor” dendi! Yaptığı numara kısa sürede anlaşıldı
13:03
KKTC’de batan gemide bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
KKTC'de batan gemide bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
12:53
Galatasaray’ın yıldızı 27 yaşında milli takımı bıraktı
Galatasaray’ın yıldızı 27 yaşında milli takımı bıraktı
12:31
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ‘İl Emri’ açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ‘İl Emri’ açıklaması
12:05
Okan Buruk’tan Trabzonspor uyarısı: Herkes hazır olsun beyler
Okan Buruk'tan Trabzonspor uyarısı: Herkes hazır olsun beyler
11:30
Ara tatiller kaldırılıyor mu Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
Ara tatiller kaldırılıyor mu? Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
11:09
İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyonda 201 kişi gözaltına alındı
İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyonda 201 kişi gözaltına alındı
10:03
Üç ilimizi mesken tutan kataloglu fuhuş çetesi Hesap hareketleri şoke etti
Üç ilimizi mesken tutan kataloglu fuhuş çetesi! Hesap hareketleri şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 13:06:52. #7.13#
SON DAKİKA: Özgür Özel, Yalova'da kivinin 40 liraya alınıp 350 liraya satıldığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement