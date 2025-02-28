Özgür Özel, Yekta Güngör Özden'i Ziyaret Etti

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Anayasa Mahkemesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Yekta Güngör Özden'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yekta Güngör Özden'i tedavi gördüğü Başkent Hastanesi'nde ziyaret etti. Özel'e ziyaretinde, Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal da eşlik etti.