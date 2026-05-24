Özgür Özel: 'Yolda Dönmem, Birlikte Başaracağız'

24.05.2026 16:51
CHP Lideri Özgür Özel, TBMM'ye yürüyüşünde partinin hedeflerini ve azimlerini vurguladı.

Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Ünal AYDIN

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrılarak TBMM'ye yürüyüşü sırasında ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Benim Türkiye'de 83 tane makam odam var. Bunlardan bir tanesini geride bıraktım. Meraklısına, hazımsızlara… Bir tanesi Meclis'te, ona doğru yürüyorum. Ben bu yoldan dönmem, biz bu yoldan dönmeyiz. Bundan sonra da sokakta, meydanda Türkiye siyasi tarihinin en büyük yürüyüşünü, en büyük kampanyasını gerçekleştireceğiz. Bu mağdur ve mazlum milletin yüzünü nasıl güldüreceğimizi anlatacağız Hep birlikte yürüyeceğiz, hep birlikte başaracağız" dedi.

CHP Genel Merkezi önünde sabah saatlerinde yaşanan gerginliğin ardından alana yerleştirilen çevik kuvvet ekipleri, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve beraberindeki heyetin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüşmesinin hemen ardından, Genel Merkez'e müdahale etti. Müdahalenin ardından partililere seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'e doğru yürümeye başladı. Özel, yürüyüş esnasında ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Özel, şunları kaydetti:

"BENİM 83 TANE MAKAM ODAM VAR"

"Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğu gün bir genel merkezi yoktu. Çadırlarda kuruldu, savaş meydanlarında fikirler orada gelişti. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir oda, genel merkez yerine geçiyordu. Benim Türkiye'de 83 tane makam odam var. Bunlardan bir tanesini geride bıraktım. Meraklısına, hazımsızlara… Bir tanesi Meclis'te, ona doğru yürüyorum. 81 tanesi de Edirne'de, Malatya'da, Antalya'da, Manisa'da, Rize'de, Şırnak'ta, Hakkari'de."

Bir başarı için bina lazım değil. Her binası olan başarılı olmuyor. Başarı için yürek lazım, mücadele lazım, azim lazım. O da bizde var. Kaybetmeye alışmadığımız için, kaybetmeyi reddettiğimiz için hedefteyiz. Bu iftira, iktidarı değiştirmeyelim diye. Onun için bundan sonra kaybetmeye niyetimiz yok.

Biz son seçim zaferini kazanıp 47 yıl sonra partiyi birinci parti yaparken binada oturmuyorduk. Binada oturarak kazanılmıyor. Biz sokaktaydık, milletle kucaklaştık, meydanları doldurduk; zaferi öyle kazandık. Bundan sonra da sokakta, meydanda Türkiye siyasi tarihinin en büyük yürüyüşünü, en büyük kampanyasını gerçekleştireceğiz. Bu mağdur ve mazlum milletin yüzünü nasıl güldüreceğimizi anlatacağız.

Görüyorsunuz araçları, her geçen aracın sevgisini, ilgisini… Bu duyduklarımız umudun sesi. Bu bize seslenenler, Türkiye'nin umudunun Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğunu biliyorlar. Ben bu yoldan dönmem, biz bu yoldan dönmeyiz. Hep birlikte yürüyeceğiz, hep birlikte başaracağız."

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 17:28:09. #7.12#
