Özgür Özel, Yozgat'dan başlayarak Kırıkkale ve Ankara'da ön seçimlere katılacak.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yozgat, Kırıkkale ve Ankara il başkanlıklarının ön seçimlerine katılacak.

(Yozgat/10.00/Kırıkkale/12.30/Ankara/15.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Batman Valiliğini ziyaret edecek, Bölge Valileri Terörsüz Türkiye Toplantısı'na, "Türkiye Yüzyılı'nda Terörsüz Türkiye, Kardeşlik Hukuku ve Toplumsal Barış" paneline ve Sivil Toplum Merkezi (STM) Toplu Açılış Programı'na katılacak, AK Parti ve MHP il başkanlıklarına ziyarette bulunacak.

(Batman/11.00/13.00/14.30/15.30/16.30/17.15)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında İl Başkanlığında teşkilat mensuplarıyla istişare toplantısı gerçekleştirecek, ardından basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(Elazığ/11.50)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Hatay/11.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi'yi Sakarya Gaz Sahası'ndaki görev yerine uğurlayacak.

(Zonguldak/12.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İnovasyon ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 52. Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) Toplantısı'na katılacak.

(Bağdat)

2- Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırılarının ardından bölgedeki gelişmeler ve saldırıların uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Riyad/Ankara/İstanbul)

3-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

4- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 8. haftasına; Erzurumspor FK-Eyüpspor, Amed Sportif Faaliyetler-TÜMOSAN Konyaspor, Gençlerbirliği-Galatasaray ve Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Erzurum/13.30/Diyarbakır/Ankara/16.00/İstanbul/19.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 11. haftası; Ekenler Beton Sivasspor-SMS Grup Sarıyer ve Bodrum FK-Bandırmaspor maçlarıyla başlayacak.

(Sivas/16.00/Muğla/19.00)

3- Nesine 2. Lig gruplarında 7. hafta, 5 karşılaşmayla başlayacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 7. hafta, 8 karşılaşmayla başlayacak.

5- Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftası, 4 karşılaşmayla başlayacak.

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasına; Pizzabulls Bordo Bandırma-Türk Telekom, Bursaspor Basketbol-Bahçeşehir Koleji ve Biotekno Körfez Basket-TOFAŞ maçlarıyla devam edilecek.

(Balıkesir/13.00/Bursa/15.30/Kocaeli/18.00)

7- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası; Beşiktaş BOA-Fenerbahçe Tarfin, Çimsa ÇBK Mersin-İstanbul Gençlikspor ve Nesibe Aydın Okulları-OGM Ormanspor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00/Mersin/16.00/Ankara/16.00)

8- Ülker Basketbol Gençler Ligi'nde 2026-2027 sezonu, erkekler kategorisindeki ilk pencere karşılaşmalarıyla Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Ülker Altyapı Salonları'nda başlayacak.

(İstanbul/12.30)

9- SMS Grup Efeler Ligi'nde 2026-2027 sezonu ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Sultanbeyli Belediyespor-ON Hotels Alanya Belediyespor, Fenerbahçe Medicana-Ziraat Bankkart, Sungurlu Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Halkbank-Galatasaray Madeş Mobilya, Altekma-Spor Toto ve AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor-Gebze Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.

(İstanbul/14.00/19.00/Çorum/14.00/Ankara/İzmir/Kahramanmaraş/16.00)

10- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur ilk ayağında; Beşiktaş, Avusturya'nın HC Fivers WAT Margareten ekibini konuk edecek, İstanbul Gençlikspor, Polonya'nın Rebud KPR Ostrovia takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/17.00/Ostrow Wielkopolski/19.00)

11- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de yedinci hafta karşılaşmaları yapılacak. Odunpazarı-Göztepe, Manisa Büyükşehir Belediyespor-MC Sistem Yozgat, Yalıkavakspor-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Ortahisar Belediyespor-Üsküdar Belediyespor müsabakaları oynanacak.

(Eskişehir/Manisa/Muğla/15.00/Trabzon/16.00)

12- Hentbol Erkekler Süper Lig'in sekizinci haftasına, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Göztepe Diyet Kapıma Gelsin maçıyla devam edilecek.

(Trabzon/14.00)

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