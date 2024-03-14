Çevre Bakanı: 2000'den önce yapılan evler riskli kabul edilebilir - Son Dakika
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Çevre Bakanı: 2000'den önce yapılan evler riskli kabul edilebilir

Çevre Bakanı: 2000\'den önce yapılan evler riskli kabul edilebilir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 2000'den önce yapılan evlerin riskli kabul edilebileceği, bu nedenle o binaların tamamını değiştirmek, dönüştürmek gerektiğini belirtti. Özhaseki, depremin siyaset üstü bir mesele olduğunu vurguladı.

14.03.2024 21:41  Güncelleme: 21:45
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 2000'den önce yapılan evlerin riskli kabul edilebileceği, bu nedenle o binaların tamamını değiştirmek, dönüştürmek gerektiğini belirtti.

Bakan Özhaseki, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde, Örnek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin hak sahipleriyle iftar yaptı.

Burada konuşan Özhaseki, Anadolu'nun çok güzel bir coğrafyada yer aldığını ancak bu coğrafyadaki kusurlardan birinin fitne odaklarının hiç bitmemesi olduğunu söyledi.

Bu ülkeye zarar verenlerin hep aynı olduğunu dile getiren Özhaseki, "Okyanus ötesindeki ülke özellikle istiyor ki bu ülke ayağa kalkmasın, güçlü olmasın, kendine gelmesin." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, bir önceki bakanlık döneminde çukur eylemlerinde teröristlerin yakıp yıktığı yerlere gittiğini, oradaki evleri yeniden yaptığını anlattı.

"Deprem siyaset üstü mesele"

Coğrafyanın bir kusurunun da depremler olduğunu belirten Özhaseki, geçen 100 yılda denizde ve karada meydana gelen yıkıcı deprem sayısının 231 olduğunu bildirdi.

Her sene 2 veya 3 tane yıkıcı depremin meydana geldiğine dikkati çeken Özhaseki, sadece anakarada meydana gelen deprem sayısının 60'ın üzerinde olduğunu ve 130 bin kişinin öldüğünü söyledi.

"Her ay 10-15 bin evi teslim etmeye devam edeceğiz, gece gündüz çalışacağız. 'Nerede yapmışlar, kime vermişler şimdiye kadar, olsa olsa AK Partililere vermişlerdir, akrabalarına dağıtmışlardır.' Emin olun bunları duymak gerçekten rahatsız ediyor." ifadelerini kullanan Özhaseki, depremin siyaset üstü bir mesele olduğunu vurguladı.

Özhaseki, bu soruları soranları, yapılan çalışmaları göstermek için davet ettiğini ancak hiç kimsenin davetine gelmediğini söyledi.

"2000'den önce yapılan binaların tamamının riskli kabul edilebilir"

2000 yılından önce yapılan binaların tamamının riskli kabul edilebileceğini dile getiren Özhaseki, 2000'den sonra deprem yönetmeliğinin değiştiğini belirtti.

Müteahhitlerin ya da evini yaptıranların zemin etüdünü doğru tespit ettiği takdirde yapılan evlerin sağlam kabul edilebileceğini dile getiren Özhaseki, "2000'den önce yapılan evlerimizin tamamını değiştirmemiz, dönüştürmemiz lazım." dedi.

Başkentteki 25-40 yıllık evlerin bir an önce değişmesi gerektiğini vurgulayan Özhaseki, "Biz hazırız, açık duyuruda bulunuyorum. Hangi partili olursa olsun gelsin bakanlıklara ben sonuna kadar emirlerindeyim. A partili, B partili, hiç önemli değil. Buyurun lütfen değiştirelim. Çünkü deprem geldiği zaman partisine, dinine, imanına, mezhebine bakmıyor ki. Hepimizi alıp götürüyor Allah korusun." diye konuştu.

Bakan Özhaseki, 7 yıl önce Hatay'a gittiğini, şimdiki belediye başkanının kentsel dönüşüm için kendisine izin vermediğini ve depremde o mahallede binlerce kişinin hayatını kaybettiğini anlattı.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Mehmet Özhaseki, Siyaset, Deprem, Politika, Güncel, Son Dakika

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