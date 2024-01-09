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Özhaseki: Malatya'da tamamladığımız konut ve iş yerlerini en kısa sürede teslim edeceğiz - Son Dakika
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Özhaseki: Malatya'da tamamladığımız konut ve iş yerlerini en kısa sürede teslim edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'da tamamlanan konut ve iş yerlerinin en kısa sürede teslim edileceğini söyledi. Özhaseki, yaptığı paylaşımda Malatya'da yapılan çalışmaların gece gündüz devam ettiğini ve vatandaşların mutluluğunun kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirtti. Depremzedeler ise yapılan konutların hızlı bir şekilde tamamlandığını ve kusursuz olduğunu ifade etti.

Özhaseki: Malatya\'da tamamladığımız konut ve iş yerlerini en kısa sürede teslim edeceğiz
09.01.2024 - 15:20,  Güncelleme: 15:21
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Vatandaşlarımızın mutluluğu, bizim de gururumuz oldu. Malatya'da tamamladığımız konut ve iş yerlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz" dedi.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabı üzerinden Malatya'da yürütülen çalışmalara ilişkin video paylaştı. Özhaseki, paylaşımında Malatya'yı eski güzelliğine ve canlılığına kavuşturmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti. Afet konutları, köy evleri ve Bakırcılar Çarşısı'na dikkat çeken Özhaseki, "Vatandaşlarımızın mutluluğu, bizim de gururumuz oldu. Malatya'da tamamladığımız konut ve iş yerlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz. Malatya'mız, güçlü ve dirençli bir şekilde ayağa kalkacak" dedi.

'İMKANLAR BİZE MUCİZE'

Özhaseki'nin paylaştığı videoda depremzedelerin; afet konutu, köy evi, geçici iş yerleri ile Bakırcılar Çarşısı'nda devam eden çalışmalara ilişkin görüşlerine yer verildi. Depremzedeler, konutların yapımının kısa sürede gerçekleştirilmesinden dolayı duydukları mutluluklarını dile getirdi. Depremzede bir vatandaş, çok büyük bir felaketi yaşadıklarını belirterek, "Depremden sonra yapımına başlanan TOKİ'nin afet konutları bitmek üzere. Şu imkanlar bile bizim için mucize" diye konuştu.

Afet konutlarının her yönüyle kusursuz şekilde inşa edildiğini söyleyen başka bir afetzede de "Helal olsun, köy evlerini yaptılar. Akrabalarımızın hasar alan evlerinin yerine yapılan konutlar, onların hayatlarında göremeyecekleri kadar güzel bir şekilde inşa edildi" dedi.

'BU HIZDA İLERLEMELERİ BİZİ SEVİNDİRDİ'

Yapıların hızla tamamlanmakta olduğunu söyleyen bir esnaf ise "Malatya için yapılan konutlar hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Ben bu kadar hızlı olabileceğini tahmin etmiyordum. Bu hızda ilerlemeleri bizi sevindirdi. Vatandaşları mağdur etmemek için ellerinden geleni en iyi şekilde yaptılar" dedi.

Kaynak: DHA
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İklim Değişikliği, Mehmet Özhaseki, Malatya, Malatya, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

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