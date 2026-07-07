Özkan Uğur: 3. Yıl Dönümü

MFÖ müzik grubunun sevilen ismi, şarkıcı ve oyuncu Özkan Uğur'un vefatının üzerinden 3 yıl geçti.

Yaklaşık yarım asra yayılan sanat yaşamında basgitarist, besteci, vokalist ve oyuncu kimliklerini bir arada taşıyan Uğur, kendine özgü sahne enerjisi ve mizahi üslubuyla Türk müzik ve sinema dünyasında gönüllerde yer edindi.

Başarılı sanatçı, "Ele Güne Karşı", "Peki Peki Anladık", "Ali Desidero" ve "Güllerin İçinden" eserlerinin de aralarında bulunduğu birçok şarkıya imza attı, "G.O.R.A.", "A.R.O.G", "Yahşi Batı" ve "Komser Şekspir" gibi birçok filmde rol aldı.

Osman Hurşit Bey ile Nahide Hanım'ın beşinci çocuğu olan Uğur, 1953'te İstanbul'da dünyaya geldi.

Sanatçı, eğitim hayatının ilk yıllarında mandolin ile tanıştı.

Kurtalan Ekspres'in ilk kadrosunda yer aldı

Fenerbahçe Lisesi'nde okuduğu yıllarda "Atomikler" adlı amatör bir grup kuran Uğur, grupla birlikte popüler şarkıları seslendirdi.

Özkan Uğur, profesyonel müzik hayatına 1970'te "Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası" ile başladı.

Sanatçı, 1971'de tanıştığı, daha sonra MFÖ grubunu kuracağı Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile katıldığı ilk grubu Kaygısızlar'da basgitaristlik yaptı. "Kaygısızlar"ın dağılmasının ardından 1972'de Barış Manço'nun kendisine eşlik etmesi için kurduğu rock grubu Kurtalan Ekspres'in ilk kadrosunda yer aldı.

Kurtalan Ekspres, ilk plaklarının ardından Manço'nun askere gitmesi dolayısıyla bir süreliğine dağılınca Uğur, Aydın Çakuş ve Nur Yenal ile "Ter" grubunu kurdu.

Manço'nun askerden dönmesi ve gruba dahil olmasıyla Kurtalan Ekspres'e geri dönen Uğur, grubun 1973-1974'te yayınlanan 2 plak kaydında yer aldı.

Kendine has kişiliğiyle ön plana çıktı

Usta gitarist, 1974'te Murat Ses ile bir süre Edip Akbayram'ın Dostlar Orkestrası'nda çaldı ancak anlaşmazlıklar sonucu ayrıldı.

Anadolu rock müziğinin ünlü isimlerinden "Ersen ve Dadaşlar" grubunda Taner Öngür'ün yerine basgitara geçen Uğur, Selda Bağcan ile "Selda ve Dadaşlar" adıyla çıkan "Türkülerimiz" LP'sinde basgitar çaldı. Sanatçı, 1976'da Seyhan Karabay ve "Kardaşlar" grubunun bir 45'liğinde de bulundu.

Fuat Güner ve Mazhar Alanson ile 1976'da "İpucu Beşlisi" grubuna geçen Uğur, toplulukla bir 45'lik yayınladı. Aynı grupta Seyyal Taner ile çalışan sanatçı, neşesi, sahne enerjisi, sempatisi ve renkli kişiliğiyle dikkati çekti.

Uğur, 1980-1983'te Ferhan Şensoy'un "Şahları da Vururlar" ve "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı" adlı oyunlarında müzisyen ve oyuncu olarak görev aldı.

MFÖ ile ilk albümleri "Ele Güne Karşı Yapayalnız"ı çıkardı

Mazhar, Fuat ve Özkan üçlüsü 1984'te MFÖ adıyla ilk albümleri "Ele Güne Karşı Yapayalnız"ı çıkardı. Albüm, Türk pop müziğinin kilometre taşları arasında gösterildi.

Grup "Peki Peki Anladık", "Vak The Rock", "No Problem", "Best of MFÖ", "Geldiler", "Agannaga" ve "Dönmem Yolumdan" adlı albümlerin yanı sıra 1995'te rock ağırlıklı "M.V.A.B"yi, 2003'te tamamı yeni parçalardan oluşan "MFÖ Collection"ı, 2006'da "AGU" ve 2011'de "Ve MFÖ" albümlerini dinleyiciyle buluşturdu.

MFÖ'ye ait birçok şarkıda besteleriyle de ön plana çıkan Uğur, "Lay Lili Lili Lay", "Mecburen", "No Problem", "New York Sokaklarında" adlı eserlerin de aralarında bulunduğu birçok besteye imza attı ve "Hep Aynı" şarkısının bas performansıyla dikkati çekti.

Uluslararası alanda da Türkiye'yi temsil eden MFÖ, 1985'te "Didai Didai Dai", 1988'de ise "Sufi" adlı şarkılarla Eurovision Şarkı Yarışması'nda sahneye çıktı.

Yaklaşık 40 yıl boyunca aynı kadroyla üretimini sürdüren MFÖ, Türk pop ve rock müziğinin en uzun soluklu grupları arasında gösterildi.

"Bazen", "Amanın Aman", "O Neydi O" adlı bestelerin vokalinde de yer alan Uğur, "Ali Desidero" ve "İdare Edip Gidiyoruz" şarkılarında ses rengini değiştirerek vokalle düet yaptı.

Özkan Uğur, grup üyeleri içinde solo albüme sahip olmayan tek sanatçıydı. İlk yayınladığı solo şarkı "Karışık Pizza" filminin müziği olan "Maksat Muhabbet Olsun" parçası oldu. Sanatçının "G.O.R.A." filmi için yazdığı "Olduramadım" ise ikinci şarkısı oldu.

Sanatçı, son parçası "Aynada" adlı teklisini 2016'da DMC'den dinleyicilerin beğenisine sundu.

Beste ve sözlerini ünlü isimler yorumladı

Müzik dünyasında birçok ismin albümlerinde vokallerde yer alan Uğur, Ayşegül Aldinç'in "Bir Kız", "Ne Güzel" ve "Nenni" şarkılarının bestelerine, Sertab Erener'in "Kera" ve Yavuz Çetin'in "Fanki Tonki Zonki" parçalarının sözlerine imza attı.

Özkan Uğur hiçbir anlama gelmeyen sözleri kullandığı şarkılar da yaptı.

Usta sanatçı 1988'de Fuat Güner ve Mazhar Alanson'un da rol aldığı "Arkadaşım Şeytan" filmiyle beyaz perdeye adım attı.

Yavuz Turgul'un yönettiği 1996 yapımı "Eşkıya"nın yanı sıra "Komser Şekspir", "Alacakaranlık", "A.R.O.G.", "G.O.R.A.", "Yahşi Batı" ve "Pek Yakında" adlı filmlerde rol aldı.

"İkinci Bahar", "Yeter Anne", "İstanbul Şahidimdir", "Cennet Mahallesi", "Kısık Ateşte 15 Dakika" ve "Türk Malı" dizilerinde de oynayan Uğur, "Ağırlığınca Altın" ve "Özkan'la Kaç Para" yarışmalarını sundu.

Aysun Aslan Uğur ile 1989'da evlenen sanatçının Alişan adında bir oğlu bulunuyor.

Lenf kanseri nedeniyle 8 Temmuz 2023'te 69 yaşında yaşamını yitiren Özkan Uğur, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.