İSTANBUL – Albayrak Grubu'ndan yapılan açıklamada "Ereğli Tekstil şirketimizin bono, TÜMOSAN ve Sukkar Şeker şirketlerimizin ise sukuk gibi sermaye piyasası enstrümanlarını kullanması, mevzuat çerçevesinde yürütülen finansman faaliyetleridir. Bundan sonra da aynı finansal enstrümanları kullanmaya devam edeceğiz. Hiçbir siyasi açıklama, grubumuzu hukuka uygun finansman yöntemlerinden vazgeçiremeyecektir" denildi.

Albayrak Grubu'ndan yazılı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin grubumuz hakkındaki açıklamaları üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur.

Öncelikle belirtmek isteriz ki Albayrak Grubu, bir asra yakın ticari geçmişi, 10 ayrı ülkedeki faaliyetleri ve 10.000'den fazla çalışanıyla üretime, yatırıma ve istihdama katkı sunan köklü bir kuruluşlar topluluğudur.

Grubumuzun bütün finansal işlemleri yürürlükteki mevzuata, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili kurumların denetim ve gözetimine uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

Portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonlarıyla uzun yıllardır başarıyla çalışmaktayız. Son yıllarda beş farklı grup şirketimiz aracılığıyla kısa vadeli borçlanma aracı ihraçlarımızı gerçekleştirdik.

Ereğli Tekstil şirketimizin bono, TÜMOSAN ve Sukkar Şeker şirketlerimizin ise sukuk gibi sermaye piyasası enstrümanlarını kullanması, mevzuat çerçevesinde yürütülen finansman faaliyetleridir.

Bundan sonra da aynı finansal enstrümanları kullanmaya devam edeceğiz. Hiçbir siyasi açıklama, grubumuzu hukuka uygun finansman yöntemlerinden vazgeçiremeyecektir.

Ekonomi alanında akademik unvan taşıyan bir siyasetçinin, bono ile sukuk arasındaki farkı, yatırım fonlarının işleyişini ve sermaye piyasası araçlarının şirket finansmanındaki yerini bilmesi beklenir. Şayet bunları biliyor da kamuoyuna farklı bir izlenim vermeye çalışıyorsa mesele bilgi eksikliğinin ötesindedir. Bilmiyorsa, hakkında hüküm vermeye kalkıştığı konuları önce öğrenmesinde fayda vardır.

Ekonomist sıfatı taşımak, her ekonomik değerlendirmeyi doğru kılmaz. Hele ki finansal kavramları siyasi ithamların malzemesi haline getirmek, akademik unvanla örtülemeyecek bir ciddiyet sorunudur.

Sayın Özlale'nin daha önce de grubumuz hakkında gerçeği yansıtmayan değerlendirmelerde bulunmuş olması, bugünkü açıklamalarının amacının bilgi edinmekten ziyade kamuoyunda şüphe oluşturmak olduğu yönündeki kanaatimizi güçlendirmektedir.

Albayrak Grubu'nun ticari faaliyetleri ve finansal yükümlülükleri hakkında bilgi edinmek isteyenlerin başvuracağı yerler bellidir. Bunlar ilgili düzenleyici kurumlar, kamuya açık bildirimler ve yetkili mercilerdir.

Grubumuz; faaliyetlerini sürdürmek ve finansal enstrümanlarını seçmek için Sayın Özlale'den yahut bir başkasından izin almak veya hesap vermek zorunda değildir.

Bununla birlikte, kamuoyunu yanıltabilecek açıklamaların şirketlerimizin ticari itibarı, yatırımcılarımız ve sermaye piyasalarına duyulan güven üzerinde oluşturabileceği etkileri ciddiyetle değerlendirmekteyiz.

Grubumuz, ticari itibarına ve tüzel kişilik haklarına yönelik gerçeğe aykırı beyanlar karşısında, ilgili mevzuat çerçevesinde bütün yasal haklarını kullanacaktır.

Bu hukuki girişimler yalnızca grubumuzun değil, şirketlerimizle çalışan yatırımcıların ve sermaye piyasalarının güvenilirliğinin korunması bakımından da önem taşımaktadır.

Albayrak Grubu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üretmeye, yatırım yapmaya, istihdam sağlamaya ve yasal finansman araçlarını kullanmaya devam edecektir."