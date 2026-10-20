Özlem Altınok Öz'ün aklama davasında şahsi mal varlıklarındaki tedbir kaldırılmadı - Son Dakika
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Özlem Altınok Öz'ün aklama davasında şahsi mal varlıklarındaki tedbir kaldırılmadı

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Fenomen Özlem Altınok Öz, eşi ve ortağının 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı aklama davasında mahkeme, şahsi mal varlıklarındaki tedbirin kaldırılması talebini reddetti. Tutuksuz sanıkların katılmadığı duruşma 2 Şubat 2027'ye ertelendi.

Sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz ile şirket ortağı İbrahim Karaorhanlı'nın, "mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Özlem Altınok Öz, Tayyar Taylan Öz ve İbrahim Karaorhanlı katılmadı.

Hakim, sanık avukatlarının mazeret dilekçesi sunarak duruşmaya katılmadıklarını belirtti.

Mahkeme, sanıkların şahsi mal varlıkları üzerindeki tedbirin kaldırılması talebini reddederek duruşmayı 2 Şubat 2027'ye erteledi.

İddianameden

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kamuoyunda sosyal medya fenomeni olarak bilinen şahıslar hakkında, ilgi çekici paylaşımlar yoluyla çok sayıda takipçi edinerek sahte marka algısı oluşturdukları ve gerçek piyasada herhangi bir karşılığı olmayan düşük maliyetli ürünleri sahte marka algısıyla maskeleyip yüksek fiyattan satışa sundukları yönünde ihbarlar üzerine soruşturmaya başlandığı belirtiliyor.

İddianamede, sanıklar Özlem Altınok Öz, Tayyar Taylan Öz ve İbrahim Karaorhanlı hakkında da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne intikal eden ihbarlar olduğu, bunun üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) rapor hazırlandığı bilgisi yer alıyor.

İddianamede, sanıkların ortağı oldukları Medelina şirketiyle ilgili vergi incelemesi yapılarak vergi suçu raporu düzenlendiği ve haklarında "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan Anadolu 74. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılama yapıldığı aktarılıyor.

Söz konusu şirket üzerinden vergi kaçakçılığı yapılması sebebiyle kamunun 10 milyon lira zarara uğradığı, bu zararın cezasının ise 51 milyon lira olduğu belirtilen iddianamede, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçunun öncül bir suç olarak kabul edildiği vurgulanıyor.

İddianamede, sanıkların vergi kaçakçılığı yapmak suretiyle elde edilen gelirleri akladıkları ve haklarında kamu davası açmak için yeterli delil elde edildiği değerlendirilerek, sanıkların "mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek" suçundan 3 yıldan 7'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Özlem Altınok Öz'ün aklama davasında şahsi mal varlıklarındaki tedbir kaldırılmadı - Son Dakika
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