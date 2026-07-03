Özlem Bayraktar Apartmanı Davasında Tepki - Son Dakika
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Özlem Bayraktar Apartmanı Davasında Tepki

03.07.2026 19:29
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Depremde 29 kişi ölmüşken sanıkların duruşmada olmaması tepkilere neden oldu. Duruşma 2027'ye ertelendi.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 29 kişinin yaşamını yitirdiği Özlem Bayraktar Apartmanı davasında, yakınını kaybeden bir yurttaş, sanıkların tümünün mahkemeye katılmamasına, "Binada 29 tane ölü var ancak sanıklar duruşmada dahi yok, bu kadar mı değersiz bizim ölülerimiz?" diyerek tepki gösterdi. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı 29 Ocak 2027'ye erteledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Türkoğlu ilçesinde yıkılan Özlem Bayraktar Apartmanı'nda 29 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Kadir Atmaca, statik proje müellifi Hikmet Doğanay, şantiye şefi Beyza Aygün Bağdatlı, yapı denetim şirketi yetkilileri Hakan Çirişoğlu, Mehmet Kara, Mehmet Numan Aydoğan ve Nevzat Bol hakkında, "bilinçli taksirle ölüme veya yaralamaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açtı.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir önceki duruşmada, iddia makamı, dosyanın esas hakkında mütalaa hazırlanmak üzere taraflarına tevdi edilmesini istemişti.

MAĞDUR AİLEDEN "BU KADAR MI DEĞERSİZ BİZİM ÖLÜLERİMİZ" İSYANI

Bugün görülen duruşmaya depremde yakınlarını kaybedenler, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Nevzat Bol, önceki savunmalarını tekrar ederek, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Sanık müteahhit Kadir Atmaca'nın avukatı ise müvekkil hakkında uygulanan adli kontrolün kaldırılmasını talep etti.

Depremde yakınını kaybeden bir yurttaş, "Binada 29 tane ölü var ancak sanıklar duruşmada dahi yok, bu kadar mı değersiz bizim ölülerimiz?" dedi. Başka bir müdahil ise binanın 2 yılını doldurmadığına dikkat çekerek sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Duruşmaya sonradan katılan sanık Kadir Atmaca, savunmasında hastalıkları nedeniyle şehir dışında tedavi gördüğünü ileri sürerek adli kontrolünün kaldırılmasını talep etti.

"EKSİK HUSUSLAR GİDERİLSİN"

İddia makamı, bir önceki celsede verilen ara kararlar kapsamında yazılan müzekkerelerin henüz yanıtlanmadığını belirterek, bu aşamada mütalaa sunulmasının yargılamanın esasına ilişkin eksik değerlendirmeye yol açabileceğini ifade etti ve ara kararların yerine getirilmesinin beklenmesini, adli kontrol tedbiri uygulanan sanıklar hakkındaki tedbirlerin aynen devam etmesini talep etti.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 29 OCAK 2027'DE GÖRÜLECEK

Mahkeme heyeti, sanıklara uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına, Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılan kamu görevlilerine yönelik müzekkerenin akıbetinin sorulmasına karar vererek duruşmayı 29 Ocak 2027 tarihine erteledi.

Kaynak: ANKA

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