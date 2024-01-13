Özlenen kar kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu

DÜZCE - Kar yağışı, dün akşam saatlerinde etkili oldu. Düzce'de kentin özellikle yüksek kesimleri karla kaplandı. kar yağışının ardından gelen güneşli hava ile birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Düzce'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, öğlen saatlerinde yerini güneşli havaya bıraktı. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar sonrasında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Göz kamaştıran gökyüzü ile birleşen manzara, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Düzce'nin kar manzarası ise drone ile havadan görüntülendi. Kar yağışının ardından açıklamalarda bulunan Hakan Arslan, "Düzce'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde şiddetini daha da arttı. Sabah uyandığımızda bu güzel manzara ile karşılaştık. Yüksek kesimlere kar daha çok yağmış. Kartpostallık görüntüler oluşmuş. Gerçekten çok güzel görüntü. Daha fazla kar yağdığında daha güzel görüntüler ortaya çıkacaktır. İlerleyen zamanlarda kar yağışının geleceği söyleniyor, bekleyip göreceğiz" dedi.