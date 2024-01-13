 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Özlenen kar kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi

Özlenen kar kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu

Düzce'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, öğlen saatlerinde yerini güneşli havaya bıraktı. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar sonrasında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Düzce'nin kar manzarası ise drone ile havadan görüntülendi. Kar yağışının ardından açıklamalarda bulunan Hakan Arslan, 'Düzce'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde şiddetini daha da arttı. Sabah uyandığımızda bu güzel manzara ile karşılaştık. Yüksek kesimlere kar daha çok yağmış. Kartpostallık görüntüler oluşmuş. Gerçekten çok güzel görüntü. Daha fazla kar yağdığında daha güzel görüntüler ortaya çıkacaktır. İlerleyen zamanlarda kar yağışının geleceği söyleniyor, bekleyip göreceğiz' dedi.

Özlenen kar kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu
13.01.2024 - 16:49,  Güncelleme: 16:50
Abone Ol

Özlenen kar kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu

DÜZCE - Kar yağışı, dün akşam saatlerinde etkili oldu. Düzce'de kentin özellikle yüksek kesimleri karla kaplandı. kar yağışının ardından gelen güneşli hava ile birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Düzce'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, öğlen saatlerinde yerini güneşli havaya bıraktı. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar sonrasında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Göz kamaştıran gökyüzü ile birleşen manzara, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Düzce'nin kar manzarası ise drone ile havadan görüntülendi. Kar yağışının ardından açıklamalarda bulunan Hakan Arslan, "Düzce'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde şiddetini daha da arttı. Sabah uyandığımızda bu güzel manzara ile karşılaştık. Yüksek kesimlere kar daha çok yağmış. Kartpostallık görüntüler oluşmuş. Gerçekten çok güzel görüntü. Daha fazla kar yağdığında daha güzel görüntüler ortaya çıkacaktır. İlerleyen zamanlarda kar yağışının geleceği söyleniyor, bekleyip göreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Hakan Arslan, Düzce, Hava Durumu, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özlenen kar kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika


17:01
CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59
Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37
Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16
Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü
15:21
Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü
15:05
Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu
14:25
Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti

Son Dakika
17:01 CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59 Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37 Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16 Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi
16:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü
15:21 Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü
15:05 Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu
14:25 Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti
14:14 Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi
14:05 Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 17:26:32. #1.12#
SON DAKİKA: Özlenen kar kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement