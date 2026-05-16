Özturan\'dan Pehlivan\'a Ziyaret

AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Özturan, yaptığı açıklamada, Pehlivan'ı ziyaretinde, kentte geçen ay meydana gelen selden etkilenen vatandaşların mağduriyetinin giderilmesine ilişkin değerlendirmede bulunduklarını belirtti.

Selden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Özturan, "Ziyaretimizde geçtiğimiz aylarda meydana gelen yoğun kar yağışlarının yanı sıra yine geçtiğimiz ay meydana gelen sel ve yoğun yağışlardan dolayı ev ve iş yerleri zarar gören hemşehrilerimizin zararlarının tazminine ilişkin istişarelerde bulunarak desteklerini talep ettik." dedi.

Özturan, desteklerinden dolayı Pehlivan'a teşekkür etti.