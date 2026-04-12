Öztürk'ten Ekonomi ve Dış Politika Açıklamaları - Son Dakika
Öztürk'ten Ekonomi ve Dış Politika Açıklamaları

Öztürk\'ten Ekonomi ve Dış Politika Açıklamaları
12.04.2026 12:57
Saadet Partisi'nden Musa Öztürk, gelir adaletsizliği ve dış politika hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Musa Öztürk, Samsun'da "Yarınların İnşası Milletimizin Saadeti İçin" programına katıldı.

Öztürk, Atakum Belediyesi Düğün Salonu'nda İl Divan Toplantısı öncesi düzenlenen programda yaptığı konuşmada, ülkede son yıllarda ekonomik sorunların derinleştiğini belirtti.

Gelir dağılımında adaletsizlik yaşandığını savunan Öztürk, "Değişmeyen bir kural var, zengin daha zengin oluyor, fakir daha fakir hale geliyor. Bugün bu durum uçuruma dönüştü, gelir dağılımı adaletsizliği artık dayanılmaz bir noktaya ulaştı." dedi.

Öztürk, faiz politikaları ve enflasyonun etkilerine de değinerek, " Türkiye'de faiz oranları yüzde 50-55 seviyelerinde, kredi kartlarında bu oran daha da yukarı çıkıyor. Böyle bir tabloda vatandaş her an cebindeki kartla sömürülüyor, enflasyon ise özellikle dar gelirlinin alım gücünü hızla eritiyor." ifadelerini kullandı.

Dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Öztürk, "Biz Saadet Partisi olarak İrancı değiliz, İran'la aynı taraftayız. Biz siyonizmin karşısındayız. Biz antiemperyalist bir teşkilatız. Dünyanın neresinde olursa olsun emperyalizmin karşısındayız. Küba'nın yanındayız. Bizimle bir dini birliği olmayabilir. Tarihi coğrafyamızın bir parçası olmayabilir. Ama bugün emperyalizmin tasallutu altında, saldırısı altındaysa biz onun yanındayız. Tıpkı İran'ın yanında olduğumuz gibi. Çünkü şunu biliriz ki zulüm bulaşıcıdır." diye konuştu.

Programa Saadet Partisi Samsun İl Başkanı Salih Şen, partililer ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öztürk'ten Ekonomi ve Dış Politika Açıklamaları - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 13:53:41. #.0.5#
